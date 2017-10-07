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Глава ПАСЕ подал в отставку. Он ездил в Сирию с депутатами Госдумы
11:47 07.10.2017 |
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмун подал в отставку на фоне подозрений, что некоторые члены ПАСЕ получали взятки от властей Азербайджана, и жалоб, поступивших на него после того, как он съездил в Сирию с депутатами российской Госдумы.
С призывом к отставке ранее выступили члены ПАСЕ из самых разных стран Европы.
В декабре правозащитная организация European Stability Initiative (ESI) опубликовала доклад, в котором утверждалось, что некоторые члены ПАСЕ занимались политическим лоббированием интересов Азербайджана и что некоторые из них получали плату от азербайджанских властей.
В марте генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд попросил президента ПАСЕ Педро Аграмунта "незамедлительно сформировать независимую комиссию для расследования".
Эту просьбу поддержали и многие члены ПАСЕ, которые заявили, что "серьезные и убедительные обвинения в неподобающем поведении" угрожают целостности ассамблеи.
В апреле правозащитные группы обратились с открытым письмом к руководству ПАСЕ, в котором отметили, что независимое расследование должно "пролить свет на тайные практики, которые поддерживают коррупцию".
Правозащитники обвиняют власти Азербайджана в подавлении оппозиции, незаконных арестах и ущемлении свободы слова. Азербайджанская сторона отвергает эти обвинения.
Результаты независимого расследования должны быть опубликованы до конца года.
Госдума и Асад
Кроме того, Аграмунта критиковали за то, что вместе с российскими депутатами в марте этого года он ездил в Сирию и встречался с Башаром Асадом, которого регулярно критикуют за нарушения прав жителей страны, а также обвиняли в использовании химического оружия.
В заявлении социалистической группы в ПАСЕ говорилось: "Даже если визит был "личным и частным", ни в коем случае имя Парламентской Ассамблеи не может быть вовлечено в инициативы, которые можно объективно воспринимать как поддержку режима Асада и его действия против сирийского населения".
Заседание ПАСЕ состоится на следующей неделе, но дебатов относительно позиции Аграмута в понедельник уже не будет. Его пост временно займет британский депутат Роджер Гейл.
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