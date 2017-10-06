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Военное присутствие РФ на Донбассе не вызывает сомнений, нет необходимости предоставлять доказательства США - Волкер
16:33 06.10.2017 |
Присутствие Вооруженных сил России на востоке Украины имеет подтверждения и не вызывает сомнений, заявляет спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер (Kurt Volker).
"Так что утверждение о том, что Россия управляет и контролирует вооруженные силы на востоке Украины, не вызывает сегодня никаких сомнений", - сказал он в интервью российскому изданию "Газета.Ru", опубликованном в пятницу.
К.Волкер пояснил, что есть множество публичной информации, подтверждающей это: фотографии, в том числе снимки со спутников, информация из социальных сетей, допрос российских военнослужащих, попавших в плен.
"Мне не кажется, что США должны предоставлять какие-то доказательства в подтверждение тому", - отметил спецпредставитель Госдепа.
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