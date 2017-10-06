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Возможность выполнения закона по "особому статусу" ОРДЛО обусловлена рядом требований к РФ - Порошенко
16:18 06.10.2017 |
Возможность выполнения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), продление действие которого на год было поддержано Верховной Радой, обусловлена рядом требований к РФ, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Ни один... негативный прогноз за эти три года (действия закона о местом самоуправления в ОРДЛО) не исполнился. И тогда, и теперь возможность выполнения закона жестко обусловлена рядом требований к России как агрессору и оккупанту, и к ее марионеточным режимам. В первую очередь - требованием о выведении российских войск, незаконных вооруженных формирований, выведения военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ", - заявил президент в обращении к соотечественникам, текст которого размещен на его официальном сайте в пятницу.
"Зато наша репутация как страны, которая с ответственностью относится к минским договоренностям, позволяет каждый раз продлевать санкции против России, страны-нарушительницы соглашений. И эти санкции в значительной степени сдерживают агрессора", - добавил глава государства.
Также президент отметил, что этот закон позволил Украине выиграть время для укрепления армии, перехода от частичной мобилизации к контрактному принципу ее формирования, и тому подобное.
Он также отметил, что в РФ надеялись на провал голосований в Верховной Раде по этому законопроекту, "потому что это развязало бы им руки на линии столкновения и помогло бы сбросить груз санкций". "Но ответственное голосование большинства поможет наши армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам - усилить международное давление на Россию. Благодарен народным избранникам за продемонстрированную ответственность", - резюмировал П.Порошенко.
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