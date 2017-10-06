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Рада на год продлила закон об особом местном самоуправлении ОРДЛО, но заработает оно после вывода войск РФ с Донбасса
11:10 06.10.2017 |
Верховная Рада Украины продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№7164) за основу и в целом поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.
Принятым законом парламент внес изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО от 2014 года, изложив статью 1 в новой редакции, согласно которой, особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вводится на год. Населенные пункты и районы, где будет этот особый прядок, определяет Верховная Рада.
В то же время документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления - ИФ), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".
Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.
Его статья 10 - переходные положения - устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуются исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.
В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых, выборы в ОРДЛО невозможны. Среди этих условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.
Согласно закону от 2014 года, особый порядок местного самоуправления заключается в том, что государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к ответственности участников событий на Донбассе. Кабинет министров и центральные органы власти по инициативе органов местного самоуправления могут заключать договора относительно экономического, социального и культурного развития ОРДЛО.
Документ предусматривает государственную поддержку социально-экономического развития ОРДЛО, которая заключается в особом экономическом режиме ведения хозяйственной и инвестиционной деятельности.
Этим законом закреплено, что органы исполнительно власти должны способствовать углублению отношений с административно-территориальными единицами РФ.
Кроме того, согласно данному закону, в ОРДЛО решениями местных советов создаются отряды народной милиции, которая должна обеспечивать общественный порядок
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