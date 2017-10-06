Рада приняла за основу президентский законопроект об обеспечении суверенитета Украины над оккупированным Донбассом

Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект №7163 в первом чтении поддержали 233 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.

Перед началом голосования председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что из законопроекта упоминание о минских соглашениях.

Перед голосованием перед трибуной Верховной Рады произошла стычка между народными депутатами фракции "Блок Петра Порошенко" и межфракционного объединения "Свобода". В частности, депутаты фракции БПП сдерживали внефракционного депутата Юрия Левченко, который пытался прорваться к трибуне.

Во время голосования потасовка прекратилась, однако около двух десятков депутатов находились возле трибуны, а не на местах для голосования.

В преамбуле законопроекта указывают, что Россия инициировала, организовала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию части ее территории, а также отмечают, что вооруженные силы РФ, поддерживаемые ею военные формирования и оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей грубо нарушают достигнутые международные договоренности.

В документе определены также территории в Донецкой и Луганской областях, которые Украина признает временно оккупированными, - сухопутная территория и внутренние воды в пределах отдельных районов и населенных пунктов, где вооруженные силы РФ и оккупационная администрация установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль России. Оккупированными также признаются внутренние морские воды и территориальное море Украины, прилегающие к оккупированной сухопутной территории, а также воздушное пространство на ней.

Граница временно оккупированных территорий Донбасса будет определять Министерство обороны Украины по представлению Генерального штаба Вооруженных сил.

"Временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях, которые указаны в пунктах 1 - 3 части первой статьи 1 этого закона, является нелегитимной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав", - сказано в законопроекте.

Согласно документу, за физическими лицами, вне зависимости от обретения ими статуса внутренне перемещенных лиц или иного специального правового статуса, за юрлицами сохраняется право собственности и другие и другие права на имущество, в том числе на недвижимость на временно оккупированной территории.

Аналогичная ситуация прописана и относительно прав собственности государства, территориальных громад населенных пунктов, госорганов, органов местного самоуправления на временно оккупированной территории Донбасса.

Предлагается определить также особенности введения военного положения в ответ на российскую агрессию.

Согласно законопроекту, в случае введения военного положения в отдельных местностях в связи с российской вооруженной агрессией в Донецкой и Луганской областях: в день вступления в силу акта президента о создании военной администрации прекращаются полномочия областного, районного, сельских, городских и районных в городах советов, их исполнительных аппаратов, должностных и служебных лиц местного самоуправления, работающих в этих органах, старост - в случае образования соответствующей областной военной администрации.

Районные, областные военные администрации осуществляют на соответствующей территории, наряду с полномочиями местных государственных администраций, полномочия по внедрению и осуществлению мер правового режима военного положения.

Военные администрации осуществляют свои полномочия до дня первого заседания первой сессии соответствующего совета, избранного после отмены военного положения.

Направление, координацию и контроль за деятельностью областных военных администраций по вопросам обеспечения обороны, общественного порядка и безопасности, осуществления мер правового режима военного положения осуществляет Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины при общем руководстве Генерального штаба ВСУ, а по другим вопросам - Кабинет министров Украины в пределах своих полномочий.

Генеральный штаб осуществляет полномочия по организации подготовке и осуществлению общего руководства ВСУ, соединениями, частями и органами других военных формирований и правоохранительных органов во время выполнения ими мер правового режима военного положения.

Объединенный оперативный штаб ВСУ осуществляет непосредственное руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований, привлекаемых к осуществлению непосредственно в Донецкой и Луганской областях мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны и правового режима военного положения.

Кроме того, объединенный оперштаб по согласованию с СБУ и профильным центральным органом исполнительной власти будет определять порядок въезда/выезда людей, а также перемещения товаров на временно оккупированную территорию Донбасса и с нее.

Документ предусматривает, что Кабинет министров Украины ведет постоянный мониторинг ситуации с соблюдением прав и свобод человека и гражданина и документирует факты нарушений на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По результатам мониторинга, правительство предоставляет соответствующую информацию международным организациям, формирует правовую позицию и консолидированную претензию Украины к РФ для реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию.

"Государство Украина не несет ответственность за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", - говорится в законопроекте.