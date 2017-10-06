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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дезертир из СБУ: Что может рассказать "ДНР" подполковник Лабусов

10:04 06.10.2017 |

Политика

 Андрій Коваленко / Depo.ua

Роман Лабусов - подполковник, начальник шифровального подразделения связи СБУ. С 2014-го служил в Мариуполе - сам из Донецка. Вчера все информационные ресурсы боевиков, а вслед за ними украинские и российские СМИ сообщили, что Лабусов перешел на сторону "ДНР". Кроме этого подполковник уже успел дать пресс-конференцию, на которой рассказал, что сам из Донецка и принял такое решение из-за того, что украинская армия "изменила присяге" и участвует в "гражданской войне".

В СБУ отреагировали быстро. Пресс-служба спецслужбы заявила, что Лабусов еще в июле 2016 года не вернулся на службу из планового отпуска. По результатам внутренней проверки было выявлено, что он в состоянии алкогольного опьянения отправился на территорию временно аннексированного Крыма. По данному факту больше года назад открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в СБУ опровергли информацию, что уволенный офицер имел доступ к документам с государственной тайной или возможность для их копирования.

В то же время Лабусов уверяет, что с собой взял кучу документов, которые покажут "преступную деятельность власти и спецслужб на Донбассе". Кроме того, Лабусов рассказывал, как сильно притесняли жителей Донбасса и сотрудников спецслужбы из Донецка на территории Украины - обычная "лабуда" для местного планктона.

Но дальше - веселее. Часть документов Лабусова уже опубликовали на сайте sbu-inside.su. Там, в частности, уже находится так называемый документ, который свидетельствует, что на СБУ работала жена экс-главы пресс-службы "Шахтера", фаната сепаратистов Руслана Мармазова - Татьяна. Она, экс-министр образования "ДНР", проректор Донецкого университета, якобы в октябре 2014-го была готова агитировать за Украину и дискредитировать "ДНР" на центральных каналах "республики". Смешно, но на тот момент Мармазова уже находилась в Москве. И вообще, тогда, как и сейчас, агитировать против "ДНР" в "республике" граничило со здравым смыслом. Вряд ли Татьяна собиралась так подставляться - и не подставилась, как показала история. Стоит напомнить, что весной 2017 года Татьяна Мармазова была осуждена на России за нарушение миграционного законодательства - обошлось.

Что касается самого Лабусова, то также существует много интересного, что в целом свидетельствует о том, что этот человек вряд ли мог иметь доступ к каким-либо секретным документам.

Во-первых, термин "документальная связь" в спецслужбах означает передачу и прием сообщений ("документов"), записанных на бумажном или электронном носителе. В быту это секретарская работа с факсом и электронной почтой, которую могут выполнять даже солдаты-срочники, но в случае с секретной информацией осуществляется ее шифрование примитивными компьютерными технологиями.

Отдел шифровально-документальной связи - это техническое подразделение внутри Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ в Киеве. В Мариуполе этот отдел состоял из одного человека - самого Лабусова. Это важное уточнение, потому что в "ДНР" подают информацию так, будто он был важным руководителем в Киеве.

Во-вторых, как передавались данные и документы. В помещении главного отделения управления СБУ в Мариуполе существует защищенный абонентский пункт. В нем есть устройство, скорее всего "Атлас" М-468А. Оно предназначено для обеспечения обмена информацией в режиме агента пользователя системы электронной почты Х.400 с использованием процедуры абонентского шифрования сообщений. Это устройство не имеет выхода в обычную сеть Интернет и осуществляет предварительное шифрование текста с последующим выводом его на флешку.

Вводить информацию для шифрования тоже можно с флешки, с диска или с клавиатуры. Оно же и расшифровывает полученные по альтернативным каналам связи данные. А вот передача зашифрованных данных с него не производится, для этого флешку придется нести в руках. В редких случаях для передачи зашифрованного сообщения может использоваться и обычный Интернет.

Также должен присутствовать либо выделенный, коммутируемый канал связи, либо канал связи тональной частоты для создания внутренней сети типа Ethernet - два устройства, которые соединены между собой и больше ни с кем, например, один в Киеве, другой в Мариуполе.

В теории Лабусов мог скопировать все документы на флешки и вынести их. Впрочем, нужно понимать, что для работы с действительно секретными документами, содержащими государственную тайну, должен существовать спецдопуск. И если Лабусов его имел - то вопрос к руководству СБУ относительно спецпроверки этого "агента". Впрочем, сейчас документы, которые уже слиты Лабусовым, не содержат ничего слишком секретного. Там есть, например, визиты представителей США в сектор "Б", преступления "Айдара", дискредитация аткора Пореченкова, хранение оружия тем самым "Айдаром"... С одной стороны, Лабусов и сам мог выдумать подобные "писульки", а с другой - они не преставляют никакой практической ценности в настоящее время.

Стоит также напомнить, что самым высокопоставленным перебежчиком из Украины в "ДНР" был генерал-майор Александр Коломиец, который ушел в Донецк летом 2015 года. В Генштабе ВСУ в Киеве он работал начальником отдела анализа информации, был главным аналитиком украинской армии, а затем помощником министра обороны. Прокурор Матиос утверждал, что Коломиец был уволен с этой должности в 2012 году за регулярные поездки на Россию и лишен доступа к гостайне по ходатайству военной контрразведки.

И на сегодня вообще нельзя утверждать, что информация Коломийца хоть как-то помогла "ДНР".

Понятно, что внутри "республики" будут подавать Лабусова как крутого спецагента, который имеет в наличии массивы секретных данных. Однако, скорее всего, самого Лабусова решили просто удачно использовать после того, как задержали где-то в Крыму или в Донецке, когда он наведывался в квартиру. Между прочим, конфискацию имущества в "Л-ДНР" также используют, чтобы посадить на крючок "донецких" сотрудников наших силовиков.

Но для СБУ случай с Лабусовым - это звоночек. Нужно понимать, что в самой спецслужбе может присутствовать много подобных ненадежных людей, которые имеют доступ даже к "ненужной" на первый взгляд информации. И спецпроверку нужно организовывать более тщательно.
 

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