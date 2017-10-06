Гибриды скрыто готовят прорыв под Горловкой

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Начало октября характеризуется резким ухудшением общей обстановки на линии противостояния на Донбассе.

Складывается впечатление, что командование гибридных войск взяло курс на обострение. Понемногу складывается картинка с многодневными перемещениями колонн бронетехники и машин с боеприпасами и личным составом. Причем активность была настолько очевидна, что даже попала в отчеты миссии ОБСЕ.

На сегодня остается открытым вопрос - где именно в ближайшее время ждать локального обострения. При этом противник настойчиво пытается отвлечь внимание на одном из направлений - а именно Приморском, где в открытую стали применять системы реактивного огня типа "Партизан-П" и даже "Град" ("работу" которых не слышали на Донбассе уже давно), в районе Водяного активно работают мобильные огневые группы на БМП-2, а минометы калибра 120 мм уже, увы, обыденная реальность.

Однако при ближайшем рассмотрении стоит признать, что эти действия носят открыто демонстрационный характер и есть серьезные основания полагать, что командование боевиков готовит "сюрприз" на совсем другом направлении.

Дело в том, что под Мариуполем линия фронта, если ее так можно назвать, представляет собой сеть укрепленных взводных опорных пунктов с редкими наблюдательными пунктами между ними. За эти "опорники" и вспыхивают время от времени ожесточенные схватки. Тем не менее, линия разграничения стабильна с некоторыми оговорками с февраля 2015 года и любое продвижение на открытой степной местности как наше, так и боевиков легко купируется огневой мощью артиллерии. Тем более при наличии всего двух стратегически важных дорог.

И с большой долей вероятностью можно говорить, что боевики готовят контрнаступательную операцию на Горловском направлении. И об этом свидетельствует целый ряд объективных факторов и косвенных признаков. Прежде всего, необходимо отметить, что для боевиков именно положение под Горловкой представляет большую опасность стратегического плана.

Тут территория настолько плотно заселена, что почти везде линия противостояния проходит по населенным пунктам. Нередка ситуация не только, когда между позициями буквально сотня метров, но и когда один поселок поделен в разных пропорциях между ВСУ и боевиками. Тем более, что к началу 2017 года нашим военным удалось блокировать рокадную трассу Донецк-Горловка и хотя командование боевиков для снабжения горловской группировки использует объездную дорогу в направлении Макеевка - Землянка - Ясиноватая, что добавляет 30-45 минут дополнительного времени, и может быть критически важным при возможном рывке нашей группировки в направлении Верхнеторецкого (которое, кстати, по Минску и так наше), Васильевки и Красного Партизана (летом 2014 года эти поселки были освобождены, но потом в силу разных причин оставлены). Все это конечном итоге может привести к полному отрезанию донецкой и горловской группировок и нарушению боевого взаимодействия между ними.

Примерно к середине года нашим военным "тихой сапой" удалось серьезно повысить устойчивость нашей обороны на этом направлении и значительно усилиться тактически.

И то, что тут нарастает противостояние, не скрыть даже официальным сводкам пресс-службы штаба АТО.

Так, уже 1 октября отмечены как обстрелы наших позиций в районе поселка Зайцево из стрелкового оружия, так и непосредственного самого поселка (вернее, северной части, где опять-таки по версии боевиков находятся наши позиции). На следующий день кроме Зайцево, где на этот раз засветились мобильные огневые группы на БМП, обстрелам подверглись и позиции в районе Майорска. Дошло до того, что 4 октября на этом направлении боевиками были применены "Грады", что, впрочем, не нашло отражения в официальных отчетах.

В тот же день произошло и весьма знаковое событие - при разведке прифронтовой территории в районе поселка Красный Партизан Ясиноватского района подорвалась разведгруппа боевиков, проводником у которой был начальник Ясиноватского РЭС "Республиканского предприятия "Региональная энергопоставляющая компания". Официальная версия пропаганды так называемой "ДНР" - "проведение ремонтных работ на линиях электропередачи". Однако тут они лукавят - в результате трехлетних боевых действий инфраструктура тут разрушена настолько, что восстановлению не подлежит по определению. Результат подрыва весьма показателен - кроме гражданского специалиста, один боевик погиб на месте, остальные двое умерли от ранений в больнице.

5 октября информационные агентства так называемой "ДНР" распространили информацию об утреннем обстреле насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода вблизи Ясиноватой. По их сведениям, на территории станцию упало как минимум три 82-мм минометные мины, а персонал станции был срочно эвакуирован. Насколько эти сведения соответствуют действительности сказать трудно на фоне того, что наши официальные пресс-службы этот "факт" проигнорировали. Поэтому стоит подождать ответ миссии ОБСЕ, который возможно отразит и этот факт в своем отчете за этот день.

В то же время говоря о положении на Горловском участке линии противостояния, есть основания думать, что наше командование прекрасно осведомлено о таких планах противника - недаром ведь одна из механизированных бригад после многонедельного боевого слаживания на полигонах сразу оттуда прямым ходом отбыла в сторону Горловки. Кроме того, несколько изменились и зоны ответственности бригад, но это все конечно только косвенные данные, однако они весьма и весьма показательны.