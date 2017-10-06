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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Вышли на новый уровень: ожидать ли отставки Тиллерсона?

07:43 06.10.2017 |

Мир

 Наталка Писня / Би-би-си

Очередной скандал в Белом доме: прессе стало известно, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон якобы назвал президента Дональда Трампа болваном. Тиллерсон отвергает этот факт, а Трамп заявляет о доверии госсекретарю.

За восемь месяцев президентского срока два политика многократно спорили с глазу на глаз и обсуждали друг друга за глаза, а также обменивались колкостями в прессе. Но теперь, судя по всему, отношения президента и главы госдепа достигли критической точки, а их диалог вышел на совершенно новый уровень.

Накалу страстей предшествовало заявление Рекса Тиллерсона о прямых каналах связи с Северной Кореей, если та будет заинтересована в диалоге.

Дональд Трамп не стал медлить с комментариями: "Я говорил Рексу Тиллерсону, нашему замечательному государственному секретарю, что он попусту тратит время на маленького человека-ракету. Не расходуй свою энергию, Рекс! Мы сделаем то, что должны сделать".

Уже через несколько дней американский телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники в американской администрации, что во время выступления Тиллерсона на общем заседании советников по национальной безопасности он якобы назвал президента болваном (moron).

Более того, по данным NBC, Тиллерсон всерьез подумывает об отставке.

Глава Белого дома отреагировал почти молниеносно - в "Твиттере". Он назвал NBС фальшивыми новостями и позором честной журналистики.

Через несколько часов Тиллерсон опроверг информацию о своей возможной отставке. Его речь транслировали все американские каналы.

На прямой вопрос, называл ли госсекретарь президента "болваном", он ответил уклончиво, назвав весь скандал "мелкими глупостями".

Он также заявил о своей преданности международной политике президентской администрации и ее борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

Трамп, в свою очередь, заявил о всесторонней поддержке Тиллерсона: "Я полностью уверен в Рексе, я полностью ему доверяю. NBC просто придумали эту историю".

История знакомства

Рекс Тиллерсон - новый человек в большой международной политике, но не новый в большом международном бизнесе.

На протяжении 42 лет он работал на одну из крупнейших мировых нефтяных компаний Exxon Mobil. Он близко знаком с Владимиром Путиным, лично отвечал за развитие отношений между Exxon и "Газпромом" и сам подписывал договор с Россией о разработке и бурении в Арктике.

Эта сделка принесла "Газпрому" немалые дивиденды - 30% добычи на месторождениях Exxon Mobil в Мексиканском заливе, Канаде и в Западном Техасе.

Тилллерсон ушел из Exxon Mobil с 54 миллионами долларов в кармане и возможностью получить еще 180 миллионов через 10 лет после отставки.

Его кандидатура в январе 2017 года была предложена президентом Трампом. В течение почти двух часов профильный сенатский комитет яростно гонял будущего госсекретаря по самым щекотливым вопросам международной политики: сирийскому кризису, отношению к убийствам российских политиков, оценке действий Москвы на Ближнем Востоке и Украине.

Под натиском сенаторов Тиллерсон еще до своего назначения сделал ряд заявлений в поддержку продления санкционного режима против России, назвал аннексию Крыма незаконной и даже пообещал предоставить Украине летальное оружие.

1 февраля он принял присягу и стал 69-м госсекретарем США.

Тиллерсон, как и полагается по штатному расписанию, старался поддерживать президента во всем. Как глава исполнительной ветви власти, именно президент определяет векторы внешней политики и доносит их до главы госдепа.

У того, в свою очередь, должно быть около двух десятков заместителей, которые формируют стратегию, чтобы претворить решения президента США в жизнь.

Одним из первых решений Тиллерсона на новой должности стала реформа государственного департамента и урезание бюджетов ведомства. Как результат - одни дипломаты покинули госдеп, другие жаловались на нововведения и невозможность коммуникации с Тиллерсоном.

К маю 2017, во время поездки в Восточную Азию, Тиллерсон сказал Independent Journal Review: "Я не хотел эту работу, я не добивался этой должности. Моя жена сказала, что я должен это сделать".

Ключевые разногласия:

Глобальное потепление

Первые разногласия на публике между президентом Трампом и госсекретарем Тиллерсоном возникли из-за Парижского соглашения по климату.

Глава Белого дома настаивал: он не верит в глобальное потепление, изменения мирового климата и необходимость контроля выбросов углекислого газа.

Он заявил: "Это соглашение - не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов. Америка должна заботиться о себе и создании новых рабочих мест для своих граждан".

На следующий день после выхода США из соглашения в нью-йоркском суде начались первые слушания по делу против Exxon, в котором был замешан и госсекретарь.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман заявил, что располагает документами, которые в режиме секретности предоставлялись инвесторам Exxon в 2010-2014 годах, когда Тиллерсон был одним из руководителей компании.

Цены на углеродные квоты (пошлины, которые компании платят за свои вредные выбросы) в этих докладах существенно ниже, чем те, о которых говорили широкой общественности.

Сам Тиллерсон через две недели после заявления президента о выходе из климатического соглашения заявил, что поддерживает договор. Во время слушаний в сенатском комитете по международным отношениям госсекретарь отметил, что уважает решение Трампа, но не согласен с ним.

Если верить NBC, к июлю разногласия между Трампом и Тиллерсоном достигли такого уровня, что госсекретарь всерьез подумывал, стоит ли возвращаться из родного Техаса, где он проводил отпуск, в Вашингтон.

Источники телеканала сообщают, что одним из высокопоставленных чиновников, уговоривших Тиллерсона остаться на своей должности, был вице-президент Пенс. Госсекретарь подобные разговоры с Пенсом категорически отрицает.

Шарлоттсвилл

Во время августовских столкновений в городе Шарлоттсвилл между расистски настроенной группой американцев и защитниками равенства, автомобиль, управляемый белым националистом, врезался в толпу мирных людей. В результате погиб один человек, около двух десятков получили ранения.

Комментируя инцидент, Трамп заявил, что по обе стороны были "очень хорошие люди".

Тиллерсон ответил: "Госдепартамент выступает за общеамериканские ценности и является преданным борьбе с расовой дискриминацией".

"Президент говорит от своего имени", - отметил госсекретарь в комментарии американскому телеканалу Fox News.

Северная Корея

К концу минувшей недели состоялась заочная перепалка между президентом и главой госдепа: Рекс Тиллерсон сделал свое заявление о возможности диалога с Северной Кореей, а Трамп попытался поставить его на место, опубликовав комментарий в "Твиттере" и призвав "не расходовать попусту время и энергию".

Боевая оппозиция внутри Белого дома

Тиллерсон - не единственный чиновник, над которым сгущаются тучи.

Глава Пентагона генерал Джим Мэттис, вопреки прежним высказываниям Трампа о пересмотре иранского ядерного соглашения, а то и выходе из него, заявил о готовности соблюдать условия контракта, если они не будут противоречить национальным интересам США, а Тегеран не будет их нарушать.

До этого Трамп называл договор, подписанный с Ираном в 2015 году, "унижением" для Америки.

АНАЛИЗ

Крис Лю, глава переходной команды Барака Обамы в 2008 году, заместитель министра труда, старший научный сотрудник Центра Миллера при Университете Вирджинии:

"В Белом доме есть четыре человека - Тиллерсон, а также генерал МакМастер (советник Президента США по национальной безопасности), Джон Келли (глава администрации Белого дома) и Джим Мэттис (генерал в отставке, глава Пентагона). Эти четверо объединились и сдают назад, когда речь заходит о самых экстремальных элементах курса Трампа.

Они пытаются служить своей стране, сохранять и поддерживать нормальные отношения с заокеанскими партнерами, пытаются действовать на шаг вперед, когда речь идет о военных или национальных интересах.

Как видно из последних событий, уровень напряжения между президентом и четырьмя ключевыми фигурами в его администрации существенно вырос. Похоже, у них есть своего рода соглашение о том, чтобы держаться вместе, потому что отставка любого из них может поставить страну в очень опасное положение.

В этой ситуации весьма умным шагом Тиллерсона было личное обращение к прессе с заявлением. То, что он официально все опроверг, действительно важно, поскольку это касалось его самого.

Впрочем, не сомневаюсь в том, что эта история (обнародованная NBC), скорее всего, является правдой, и я уверен, что Тиллерсон меньше всего хотел, чтобы о ней стало известно. Сам ли он сказал Трампу, что опровергнет ее, или ему посоветовал так поступить глава администрации Белого дома - этот совет был от человека, который желает Тиллерсону добра.

В Вашингтоне есть давняя практика: плохие новости сообщают по пятницам во второй половине дня, когда люди не уделяют им много внимания.

Именно в пятницу были приняты отставки бывшего пресс-секретаря Белого Дома Шона Спайсера, бывшего главы администрации Белого Дома Ринса Прибуса, бывшего директора по коммуникакиям Энтони Скарамуччи, бывшего главного политтехнолога Стива Беннона и министра здравоохранения Тома Прайса.

Я не хочу делать предположений о том, как долго останется на своей должности Рекс Тиллерсон, но все говорит о том, что он постарается сохранить ее хотя бы до конца годичного срока.

Впрочем, скорее всего трения между Белым домом и госдепартаментом будут продолжаться, и я не думаю, что у Тиллерсона есть шанс задержаться более чем на год. Возможно, он уйдет со своей должности уже через пару месяцев".

Майкл Карпентер, эксперт Центра Дину Патришу ("Атлантический совет"), бывший заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии и Балканских стран:

"Генерал Келли, генерал МакМастер и генерал Мэттис - опытные профессионалы в сфере национальной безопасности и, скорее всего, разделяют общее мнение о том, как отвечать глобальным вызовам, и как разрешать сегодняшние кризисы, такие как северокорейский, связанный с Ираном или с Россией.

Я думаю, они рассматривают свои должности, как временные. Вероятность импульсивных решений со стороны президента Трампа или других членов западного крыла Белого дома очень высока.

Это как раз и обуславливает разобщенность между представителями национальной безопасности и президентом Трампом, который, если честно, не имеет опыта в международной политике и демонстрирует, насколько недисциплинированным и иррациональным в отношении этой самой международной политики он может быть.

Президент Трамп в прошлом продемонстрировал, что он очень заботится о своей репутации и о своем авторитете среди членов его кабинета. Такое же отношение у него и к тому, что пишет о нем пресса. Он всегда запоминает тех, кто не согласен с его мнением.

Я думаю, этот конфликт надолго. Если госсекретарь Тиллерсон решит остаться в должности, напряжение между ними сохранится на длительное время. И конечно, оно может повлечь за собой и отставку. Но наверняка не знает никто из нас".
 

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26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

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