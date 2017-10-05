Условия Порошенко: Что означает новая поправка в закон о Донбассе

Андрій Коваленко / Depo.ua

Сегодня Комитет ВР по нацбезопасности и обороне отклонил один из Законопроектов Порошенко по Донбассу из-за "особого статуса" еще на год.

На сегодняшнем заседании Комитет ВР по нацбезопасности и обороне рекомендовал парламенту поддержать за основу президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Впрочем, рабочая группа во главе с Андреем Левусом должна доработать его с правками комитета, в частности статью 7 о необходимости выполнения Минских соглашений. Таким образом Комитет попытался дать сигнал относительно условной опасности, которая якобы кроется в приоритетности Минских соглашений в вопросах восстановления территориальной целостности Украины. Этот законопроект определяет Россию агрессором и оккупантом из-за сепаратистов на востоке Украины, а неподконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей - оккупированными территориями.

Альтернативный законопроект №7163-1 Оксаны Сыроед отклонили.

Кроме этого комитет не поддержал и отправил на доработку законопроект №7164, которым президент предлагает ввести на 1 год особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (по сути, продолжение действия старого Закона об "особом статусе", действие которого подходит к концу 18-го октября). Пашинский предложил внести в него поправку, что закон вступает в силу исключительно после выполнения статьи 10 этого закона о выводе всех незаконных вооруженных формирований и техники.

Альтернативный законопроект №7164-1 Юрия Левченко, в котором он предлагал отказаться от идеи с "особым статусом", также не нашел поддержки.

Парламент внес оба законопроекта президента в повестку дня. А позже Порошенко исправил и снова подал Раде отклоненный законопроект №7164, в котором добавился пункт о том, что особый статус отдельных районов Донбасса будет продолжен исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 нового закона. Речь о части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков с территории Украины. Таким образом рекомендация Пашинского была учтена. Законопроект во второй раз рассматривался Комитетом ВР по нацбезопасности и обороне и был принят. Вполне возможно, что в ближайшее время за него будет голосование в Раде. В частности и потому, что очень скоро, по неофициальной информации 7-го октября, должна состояться встреча Курта Волкера с Владиславом Сурковым относительно Донбасса в Сербии. И вопрос украинского законодательства должен быть решен к этому моменту.

Конечно, что оппонентов у этих законопроектов хватает. Отказалась поддерживать законопроекты Порошенко фракция "Самопомич" - Березюк назвал их "законами капитуляции, которые позволят установить в будущем на оккупированных территориях власть оккупационной администрации и амнистировать террористов", под Радой митингуют "Свобода" и "Нацкорпус", которые также против законов и вообще Минских соглашений. Впрочем, какие варианты сегодня имеет Украина? На четвертый год войны можно уверенно сказать, что "Минск" не работает и нам нужен новый формат. Однако, кто разработал этот формат? Ответ лежит на поверхности - альтернативы "Минску" пока нет. Россия и Европа давят на Украину, чтобы мы принимали "особый статус". С одной стороны, новый формат переговоров может содержать только одно дополнение - прямое участие США. Впрочем, по большому счету, американцы уже принимают участие, причем весьма активное, в политическом решении вопроса Донбасса - недаром спецпредставитель США Волкер встречается с Сурковым. Когда говорят, что Минские договоренности нельзя ратифицировать законодательно, называя Статью 7 закона о реинтеграции Донбасса "изменой", хочется напомнить, что "Минск" фигурирует на всех заседаниях, во всех переговорах, от него отталкиваются все международные партнеры и посредники, когда дело касается вопросов Донбасса. Учитывая, что альтернативного формата нет - какой еще выход? Почему-то условный министр иностранных дел Павел Климкин за долгое время не представил никакой альтернативы "Минску", правда же?

Однако, именно поправка Порошенко в законопроекте №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", согласно которой "особый статус" будет после вывода незаконных вооруженных формирований, техники и так далее, защищает интересы Украины в этой части. Проще говоря, никакого "особого статуса" до тех пор, пока там находятся российские войска, техника и вооруженные боевики - не будет. Понятно, что за год никто ничего не выведет. Поэтому, проголосовав за этот законопроект, с одной стороны, мы выполняем условия Запада и России, которые конечно же будут недовольны правкой, а с другой стороны подписываемся под тем, что еще год будет продолжаться вот такая окопная война без всяких сдвигов и решений. И за этот год условный Макрон с Меркель или Порошенко, или кто-то еще должны выработать какой-то новый формат решения кризиса. Потому, что он таки нужен, но какой именно, пока не знает никто.