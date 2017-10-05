Дмитро Писарчук / Depo.ua

Законодательные инициативы "радикала" сравнивают с законом Савченко. И на самом ли деле депутат Ляшко спасает от тюрьмы экс-"регионалов"?

Предложение народного депутата от фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового в Уголовный процессуальный кодекс, которое было принято Верховной Радой во вторник, вызвало негативную реакцию в соцсетях и СМИ. Главное обвинение: поправка, за которую проголосовали 234 депутата (среди которых 20 членов "Оппоблока"), позволит закрыть дела против крупнейших коррупционеров, экс-президента Виктора Януковича и его окружения и "дела Майдана".

В чем заключается суть изменений? Речь идет о том, что срок досудебного расследования будет исчисляться не с момента уведомления о подозрении, а с момента внесения данных о нарушениях в Единый реестр досудебных расследований. Также сокращаются сроки досудебного расследования: от двух до шести месяцев в зависимости от тяжести преступления.

Кое-кто усмотрел здесь попытку самоспасения Лозового от уголовного преследования. По нему до сих пор расследуется дело в связи с подозрением в неуплате налогов. Звучат также заявление, что это сделано для того, чтобы получить голоса от "Оппоблока". Мол, экс-"регионалы" смогут "откосить" за те вещи, которые творили во время режима Януковича. И за это они и дали свои голоса за судебную реформу. Правда, учитывая тот факт, что закон не имеет обратной силы, довольно сложно понять, как правка Лозового повлияет на эти конкретные дела...

Сам "радикал" публично объяснил: суть поправки заключается в том, чтобы следственные органы перестали таскать людей годами на допросы и суды. "Цель - прекратить, в конце концов, позорное затягивание дел в судах, в результате чего страдают, прежде всего, потерпевшие, а также те, кого безосновательно обвиняют в тех или иных преступлениях. Эти люди и их адвокаты не могут защитить свою честь и достоинство", - заявил Лозовой, добавив, что в случае разночтений можно подкорректировать текст данных изменений.

Впрочем, в "Самопомочи", которая в последнее время из всех основных вопросов повестки дня ВР действует по принципу "а баба Яга - против", зарегистрировали постановление по отмене принятых изменений в УПК. Наиболее активной противницей "поправки Лозового" в Раде является Елена Сотник, которую, напомним, коллега по парламенту Татьяна Черновол в свое время обвиняла в том, что она вместе с мужем Анатолием Амелиным имела отношение к "Семье" Януковича. Поэтому сторонники инициативы "радикала" предполагают: может, критики Лозового просто заинтересованы в как можно более долгом затягивании судебных процессов по ряду дел "януковичевского" периода?

Однако стоит все же согласиться: поправка является весьма неоднозначной. Показательной здесь стала реакция некоторых правоохранительных органов. В первую очередь, речь идет о НАБУ. Его директор Артем Сытник даже обратился к президенту с требованием ветировать законодательные новеллы. А не вызвано ли это тем, что в НАБУ тянут с расследованиями резонансных дел (хотя публично кивают на суды), а в случае подписания судебной реформы детективам Бюро придется ускориться? То есть, в Антикоррупционном бюро должны быть особенно заинтересованными в быстрых судебных процессах над коррупционерами. Этого хочет и общество. То же, похоже, Сытник и клуб его сторонников из числа "ЛОМов" просто пытаются воспользоваться случаем, чтобы снова обвинить власть в блокировании борьбы с коррупцией.

Аналогичные причины возмущаться, очевидно, и у начальника Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка. Он заявил, что из-за "поправки Лозового" в УПК дела Майдана придется закрыть. И, по мнению многих, проблема на самом деле в том, что "спецрасследователи" уже более трех лет имитируют расследование по делам по Майдана. Имитировать можно еще лет десять...

Также двусмысленной представляется и позиция главы МВД Арсена Авакова. Он против правок Лозового, но это вроде как размахивать кулаками после драки, ведь "Народный фронт" идеи "радикала" поддержал. Другое дело, что Авакова действительно можно понять: сокращение сроков досудебного следствия наиболее бьет именно по Нацполиции. У ее следственных больше всего уголовных дел и наибольшая загруженность. Но зачем тогда "НФ" голосовал за ложную идею?

Что теперь делать президенту? Исправить ошибку могут депутаты. Если по этому поводу будет консенсус. В чем есть значительные сомнения. К тому же многие юристы соглашаются: сроки следствия надо ограничивать, ведь ненормально, когда некоторые дела тянутся десятилетиями и в конечном итоге ничем не заканчиваются. Это только раздражает общество, - люди видят бурную, но совершенно безрезультативную активность наших правоохранительных органов.

Поэтому логичным выглядит дать старт судебной реформе в том виде, в каком ее приняли депутаты. А впоследствии, когда появятся проблемы, можно будет внести в документ определенные изменения. По крайней мере, так было с "законом Савченко", который в идеале должен привести к либерализации законодательства, а на выходе вызвал лишь дополнительные проблемы для общества и правоохранителей.

