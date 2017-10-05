Порошенко внес в Раду доработанный законопроект об особом статусе ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду доработанный законопроект №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продляет особый статус ОРДЛО.

В доработанный законопроект, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады 5 октября, добавлен пункт о том, что особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет продолжен исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 нового закона, в частности в части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Ранее в этот день фракция "Народный фронт" в Верховной Раде потребовала предусмотреть в законопроекте №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей норму, согласно которой особый статус во временно оккупированных территориях будет предоставлен только после полного окончательного и верифицированного вывода из отдельных районов Донецкой и Луганской областей российских войск.

"Особый статус временно оккупированным территориям будет предоставлен после полного вывода войск агрессора, наемников, восстановления контроля над границей Украины - только после этого политическая часть. Во-вторых, все это верифицируется решением президента на основании представления министра внутренних дел и министра обороны", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

