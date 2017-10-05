Финансовые новости
- |
- 05.10.17
- |
- 19:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко внес в Раду доработанный законопроект об особом статусе ОРДЛО
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду доработанный законопроект №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продляет особый статус ОРДЛО.
В доработанный законопроект, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады 5 октября, добавлен пункт о том, что особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет продолжен исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 нового закона, в частности в части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
Ранее в этот день фракция "Народный фронт" в Верховной Раде потребовала предусмотреть в законопроекте №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей норму, согласно которой особый статус во временно оккупированных территориях будет предоставлен только после полного окончательного и верифицированного вывода из отдельных районов Донецкой и Луганской областей российских войск.
"Особый статус временно оккупированным территориям будет предоставлен после полного вывода войск агрессора, наемников, восстановления контроля над границей Украины - только после этого политическая часть. Во-вторых, все это верифицируется решением президента на основании представления министра внутренних дел и министра обороны", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Условия Порошенко: Что означает новая поправка в закон о Донбассе
|Судебная реформа: Зачем Лозовой "родил" скандальную поправку
|Порошенко внес в Раду доработанный законопроект об особом статусе ОРДЛО
|Суды по-новому. Ватников будут карать под копирку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банкиры допускают раскачку валютного рынка еще неделю-полторы
|"Зрада" от Суркова. Почему закон "о реинтеграции Донбасса" будет скандальным
|Кабмин одобрил репрофайлинг ОВГЗ в портфеле НБУ с изменением предыдущих условий
|Киевский рынок недвижимости стал постепенно оживать
|Почему раскололась "Самопомич"?
|Почему Тимошенко и Оппоблок вяло протестовали против пенсионной реформы
Это интересно
|Испанский суд решил выдать русского «спам-короля» властям США
|Volkswagen передумал продавать Ducati
|Bloomberg: телеканал RT убран из сервиса Google Preferred
|Кибератака в 2013 году затронула все 3 млрд пользователей Yahoo
|Китайская полиция отказалась принимать заявления о краже биткоинов
|Хакнуть биоритмы. Как Нобелевка по медицине поможет людям обманывать свою природу
|Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн