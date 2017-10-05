Суды по-новому. Ватников будут карать под копирку

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Процессуальная часть судебной реформы, одобренная парламентом 3 октября, вводит в украинскую правовую систему элементы прецедентного права.

Судебная реформа вроде бы подошла к концу. Вроде бы - потому что принятый 3 октября во втором чтении и в целом президентский законопроект №6232 еще должен быть подписан спикером и затем президентом, но на этих этапах возможны сюрпризы. В частности, в парламенте уже зарегистрированы два проекта постановления об отмене решения о принятии в целом законопроекта №6232. Регламент ВР требует, чтобы такое постановление было вынесено на рассмотрение ВР до того, как закон будет подписан спикером.

Впрочем, несмотря на это, можно ожидать, что через какое-то время проект №6232 все-таки обретет силу закона. Поэтому имеет смысл уже сейчас оценить его последствия.

Этот закон представляет собой последнюю, завершающую часть судебной реформы. Первая часть была институциональной: в 2016 г. были внесены изменения в Конституцию, приняты законы "О судоустройстве и статусе судей", "О Высшем совете правосудия". Тем самым вместо Верховного суда Украины и трех высших судов был создан новый Верховный суд, а вместо Высшего совета юстиции - Высший совет правосудия. Вторая часть судебной реформы - кадровая. Конкурс в Верховный суд завершился, Высший совет правосудия внес на утверждение президенту 111 кандидатур, и в скором времени Верховный суд начнет работу.

А третья часть судебной реформы - процессуальная. Законопроект №6232 изложил в новой редакции Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, а также внес изменения в Уголовный процессуальный кодекс и ряд других кодексов и законов. Все это было запихнуто в один закон, потому что изменения в одном процессуальном кодексе неизбежно влекут изменения в других кодексах: например, если определенные дела переходят из юрисдикции общего суда в юрисдикцию хозяйственного или административного суда. Опять же, Верховный суд будет заниматься всеми категориями дел - уголовными, гражданскими, административными, хозяйственными, - и правила функционирования Верховного суда необходимо было отобразить сразу во всех процессуальных кодексах, иначе этот суд вообще не сможет приступить к работе.

Но роль законопроекта №6232, конечно, не только техническая. Замглавы президентской администрации Алексей Филатов, руководивший разработкой проекта, постарался впихнуть туда много новаций. В свою очередь депутаты после первого чтения предложили в проект свыше 4300 поправок, часть из них была учтена при подготовке проекта ко второму чтению. В результате получилась такая "сборная солянка", в которой можно найти самое разное - от несомненно вкусного до явно несъедобного.

Составлением окончательного текста принятого закона, с учетом всех одобренных поправок, сейчас занимается аппарат ВР. И конкретные детали лучше всего будет обсудить после того, как закон будет подписан и опубликован. А сейчас важнее остановиться на концептуальных новшествах.

Электронное правосудие

Одной из главных новаций является поэтапное внедрение электронного правосудия - опять-таки одновременно для всех видов судебного процесса, что нашло отражение во всех процессуальных кодексах. Речь, конечно, не о судьях-роботах, а о широких возможностях осуществления судопроизводства с применением информационных технологий, в частности, совершения всех процессуальных действий через средства электронной связи с соответствующими механизмами идентификации и безопасности участников процесса.

Фигурантам дела обеспечивается возможность принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, не покидая своего жилого или рабочего помещения, а для свидетелей, экспертов - в помещении другого суда. Материалы дел будут храниться, как правило, в электронном виде, что упростит доступ к ним участников дела, сэкономит время и деньги, которые тратились на пересылку материалов дела из одного суда в другой, упростит анализ и обобщение судебной практики и т. п. Следует отметить, что право участников дела обращаться в суд "в бумажной форме" останется у них и после внедрения электронного правосудия.

Образцовые дела

Очень интересным, хоть и спорным нововведением в Кодексе административного судопроизводства является процессуальный механизм рассмотрения типичных дел по примеру решения Верховного суда в одном из таких дел (образцовом деле). Эта процедура была разработана по примеру "пилотных решений", которые принимает Европейский суд по правам человека. Приняв "пилотное решение" по какому-нибудь делу, ЕСПЧ затем штампует совершенно аналогичные решения по всем другим подобным делам.

Разработчики проекта обещают, что внедрение указанной процедуры в административном процессе обеспечит единство правоприменительной практики и будет способствовать быстрому рассмотрению большого количества однотипных дел. Против этого новшества выступило много критиков, особенно из числа тех, кому законопроект №6232 категорически не нравится просто потому, что он президентский. В качестве главного обвинения выдвигается то, что эта норма вводит в украинскую правовую систему элементы прецедентного права.

Однако оценивать эту новацию нужно не по формальным признакам, а по тем последствиям, которые она может вызвать. Механизм образцовых дел может иметь очень большое значение в случае каких-либо массовых протестных выступлений и, как следствие, массовых задержаний протестующих правоохранителями.

Всем известно, что штамповать решения украинские суды умеют прекрасно. Достаточно вспомнить, как во время Майдана судьи административных судов под копирку принимали решения против майдановцев, лишали автомайдановцев водительских прав и т. п. Тогда это делалось по указке из администрации Януковича или из кабинета губернатора.

Теперь административные суды будут штамповать решения под копирку вполне легально. Но вот в чью пользу будут эти решения, будет уже определяться не на Банковой, а Верховным судом. Оправдав или, наоборот, наказав одного задержанного, Верховный суд тем самым автоматически оправдает или накажет всех остальных.

Нелишне напомнить, что протесты бывают разными. Была Революция достоинства - и были акции приверженцев "русского мира". Причем последних украинские суды почему-то зачастую жалели, особенно в восточных и южных областях, где среди судей немало латентных любителей Путина. Так что новая функция Верховного суда может оказаться очень полезной: если он, рассмотрев типичное дело какого-нибудь мелкого участника антиукраинских акций, приговорит его к исправительным работам на два месяца, то по всем таким делам по всей Украине административным судам придется принять точно такие же решения. Да и за ношение "колорадской ленточки" наказывать будут одинаково строго.

Нужно подчеркнуть, что это касается только административных правонарушений, рассматриваемых административными судами. Если же пособник оккупантов совершил уголовное преступление, то его судьба будет решаться в соответствующей ветви судебной системы, и там уже никаких решений под копирку не предусмотрено.

Но самыми массовыми будут именно административные дела. И от первых же образцовых дел, рассмотренных Верховным судом, будет зависеть реноме и самого этого суда, и всей судебной реформы (включая закон, принятый 3 октября), да и президента тоже - как инициатора реформы.

Судебный сбор не вырастет

Одним из самых спорных моментов в законопроекте №6232 было повышение судебного сбора. Замглавы президентской администрации Алексей Филатов обосновывал эту меру необходимостью усилить роль судебного сбора как основного источника финансирования судебной системы, а также создать экономические стимулы для сторон использовать новые процедуры рассмотрения дела (например, при подаче иска в электронной форме ставка судебного сбора меньше), достигать примирения без судебного решения (в таком случае должно возвращаться 50% судебного сбора), воздерживаться от злоупотребления процессуальными правами и нарушений процессуальных обязанностей.

Но все эти объяснения показались депутатам неубедительными. И в проголосованном законе ставки судебного сбора остались прежними. На практике эту будет означать необходимость повысить расходы на содержание судебной системы, чтобы она смогла справиться с потоком исковых заявлений.