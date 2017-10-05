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"Грады" под Мариуполем: Почему снова начинается бойня
09:34 05.10.2017 |
Давно террористы "Л-ДНР" не применяли на Донбассе реактивную артиллерию, но все хорошее когда-нибудь заканчивается.
Уже традиционно боевики "Л-ДНР" выходят из очередного "режима тишины", обостряя ситуацию именно на так называемом Мариупольском направлении.
На этот раз боевики именно здесь решили напомнить о наличии у них реактивных систем залпового огня "Град" и вечером 3 октября выпустили по позициям Вооруженных сил Украины 12 ракет в районе Гнутово. Стоит отметить, что это было первое использование реактивной артиллерии начиная с 25 августа - начала так называемого "школьного перемирия".
"В Гнутово и Талаковке оккупанты применили РСЗО "Град", а в Широкино - установку "Град-П". Применение этого вооружения сопровождалось интенсивным огнем из минометов, гранатометов, стрелкового оружия. Украинские войска дали достойный отпор оккупантам", - сообщили на следующий день в пресс-центре штаба АТО.
К счастью, в этот раз никто из украинских защитников не пострадал, но без ущерба все равно не обошлось. Разрывы зажигательных снарядов спровоцировали пожар сельскохозяйственных угодий возле Гнутово. По данным украинских военных, огонь приближался к жилым домам населенного пункта, но бойцы сил АТО успели вовремя потушить пожар в поле.
Кроме того, еще один вражеский обстрел произошел в Богдановке. Всего же, по официальной информации, во вторник, 3 октября, на Мариупольском направлении произошло восемь вражеских обстрелов, в том числе пять - из тяжелого вооружения. Во время этих обстрелов по позициям ВСУ было выпущено более 10 мин и 58 реактивных снарядов из "Града".
Продолжились обстрелы и 4 октября, хоть и с меньшей интенсивностью. В районе Гнутово около 3 часов ночи оккупанты начали лупить из минометов калибра 82-мм, на что получили в ответ жесткий огонь на подавление вооруженной активности.
"Мы наблюдаем постепенное увеличение обстрелов и нагрузку некоторых позиций. Кроме "Градов", стреляли минометы, пулеметы крупного калибра. Это был массированный обстрел", - отчитались вечером 4 октября в штабе АТО.
Но возникает вполне логичный вопрос: почему именно Приазовье? Почему боевики почти всегда начинают очередной этап обострения ситуации именно там, и почему именно там почти всегда происходят самые ожесточенные бои или массовые обстрелы?
Очевидно, дело здесь в том, что именно Приазовское направление является самым удобным для прорыва российских оккупационных войск. Судите сами: на Луганщине придется форсировать бурный Северский Донец, Светлодарская дуга сегодня мало чем уступает Линии Маннергейма, Горловка и Донецк - тоже не варианты, потому что придется вести колонны военной техники через крупные города, а Докучаевск вообще потерялся в степях.
Вот и получается, что едва ли не самым удобным направлением для атаки является северное Приазовье. Во-первых, там степной рельеф, который в теплое время года позволяет совершать скоростные рейды, в частности танками. Во-вторых, каменистая почва слабо пригодна для рытья траншей и блиндажей, что затрудняет быструю перегруппировку войск, которые будут держать оборону. Ну и в-третьих, совсем рядом - российская граница с военными базами и всеми возможными последствиями.
Ну и еще один немаловажный момент: Мариуполь. Ведь Мариуполь является и крупнейшим, и самым главным городом на территории подконтрольного Киеву Донбасса - по состоянию на начало 2015-го года там проживало около полумиллиона жителей и сосредоточены крупнейшие заводы.
Понятно, что хаос, посеянный в таком городе, будет иметь серьезные последствия и сможет подкосить доверие к проевропейской власти, которая сейчас сформировалась в Украине. Не исключено, что именно с этой целью боевики регулярно обстреливают Мариупольское направление из разного рода вооружений.
Также не стоит забывать, что еще с 2014-го года этот город является наиболее лакомой целью рашистов, что не удивительно. Ведь, захватив Мариуполь, Путин сможет торжественно отчитаться своим верным холуям про очередную победу русского оружия и еще на несколько лет сохранить свой "рейтинг" на уровне около 80% на фоне голой, босой и голодной России.
Вместе с тем слабо верится, что Путин предпримет активные наступательные военные действия уже этой осенью. Но, как бы там ни было, сейчас его донецкие вассалы обстреливают из "Градов" Гнутово, Талаковку, Широкино и Богдановку, держа тем самым в напряжении город с населением около полумиллиона жителей.
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