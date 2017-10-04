Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Зрада" от Суркова. Почему закон "о реинтеграции Донбасса" будет скандальным

14:42 04.10.2017 |

Политика

 Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

"Особый статус" Донбасса в законопроекте о реинтеграции - это не "зрада", а лишь необходимый реверанс в сторону Минских соглашений.

Похоже, камнем преткновения многострадального закона о реинтеграции Донбасса, который вот-вот должен быть зарегистрирован в Верховной Раде, станет не менее многострадальный "особый статус", а это неминуемо означает очередные вопли о "зраде", "сливе", "сдаче" и прочих предательствах, сопровождаемые активизацией патриотически-популистической оппозиции, общественными волнениями и политической дестабилизацией. О том же, что пресловутый "особый статус", в том виде, в котором он есть - это лишь внешнеполитический жест, лишенный реального юридического содержания, в пылу дискуссий вряд ли кто-то будет вспоминать.

Итак, законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", по-простому называемый законом о реинтеграции Донбасса, должен быть зарегистрирован в парламенте в самое ближайшее время.

Собственно, в общих чертах содержание этого документа известно украинцам уже несколько месяцев, а неокончательный, но близкий к финальному, его вариант был уже обнародован некоторыми депутатами. Тем не менее, напомним основные новеллы будущего закона. Во-первых, это официальное признание России агрессором и страной, которая осуществила "преступный захват части территории Украины". При чем этот захват Украина на официальном уровне не признает.

Во-вторых, территория так называемых "ДНР" и "ЛНР" или же ОРДЛО официально признается временно оккупированными, со всеми вытекающими юридическими последствиями вроде отсутствия прав на территорию, имущество и так далее.

В-третьих, закон официально прописывает возможность использования на Донбассе Вооруженных сил Украины и других силовых структур на основании статьи 51 Устава ООН, гарантирующего стране "суверенное право на самооборону".

В-четвертых, непосредственное руководство всеми силовыми структурами, которые используются для сдерживания агрессии России, возлагается на Объединенный оперативный штаб ВСУ, который помимо прочего будет управлять и вопросами въезда-выезда граждан и товаров на оккупированную территорию.

Вот, собственно, и вся основная часть законопроекта, но возбуждать "зраду" будет совсем не она, а то, что будет содержаться в заключительных и переходных положениях. В частности, речь идет о норме, которая вносит изменения в принятый еще в 2014 году закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", более известный как "закон об особом статусе Донбасса". Как известно, 18 октября 2017 года этот закон теряет силу, поскольку истекает, прописанный в самом законе трехлетний срок действия "особого статуса". Новый закон "о реинтеграции" продлит этот срок еще на какое-то время, что гарантировано будет крайне болезненно воспринято всей патриотической и главное антипорошенковски настроенной общественностью.

Однако, прежде чем поддаваться праведному гневу, нужно изучить юридическую и политическую подноготную вопроса, знание которой позволяет достаточно легко все расставить на свои места. Итак, пресловутый "особый статус" Донбасса прописан в Минских соглашениях, от которых, хороши они или плохи, никому никуда не деться. Ни Украине, ни России, ни Западу. По той простой причине, что кроме них ничего просто нет, и единственная им альтернатива возобновления полномасштабных военных действий на Донбассе, не выгодных сегодня ни одной стороне. Если отбросить шапкозакидательские победные кличи о скором взятии Москвы или хотя бы Донецка, а посмотреть на ситуацию прагматично, то становится очевидно, что возобновление активных военных действий принесет лишь тысячи смертей и миллионы убытков, причем и Украине, и России. Возможные же территориальные приобретения всех потерь не компенсируют. Так что с Минскими соглашениями придется считаться, другой вопрос - как их трактовать и как прописанное в них реализовывать.

Что же касается самой болезненной их части "особого статуса", то, как сообщают информированные источники "ДС", на них, причем, в ультимативной форме настаивает российская сторона и лично помощник Путина Владислав Сурков, которого называют главным в Кремле по "украинскому вопросу". Европа, к слову, тоже настаивает, чтобы Киев настойчивую просьбу Кремля выполнил. Это можно было бы считать "зрадой", если бы не одно "но" - требование Москвы и Запада касаются продления срока действия уже принятого закона "об особом статусе" после 18 октября, который, нужно признаться, за три года своей работы никак не повлиял на ситуацию на Донбассе.

Тут, видимо, стоит напомнить, что из себя представлял этот закон, состоящий из девяти статей, из которых вступила в действие только одна - под номером первым, которая декларирует "временно, на три года ... особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В остальных восьми статьях перечисляется, собственно, то, что и определяет характер "особого порядка". Тут и амнистия для "участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", и "право языкового самоопределения каждого жителя" (формулировка более чем странная и явно неоднозначно трактуемая), и невозможность досрочно прекратить полномочия органов местного самоуправления, и государственная поддержка "социально-экономического развития отдельных районов", и создание "отрядов народной милиции", и ряд других "особенностей", которые по вполне понятным причинам мало кому в Украине нравятся.

Однако реальное значение этих восьми ключевых статей закона стремится к нулю, поскольку в заключительных положениях законодатели установили своеобразный предохранитель, делающий практически невозможным введение всего закона в действие.

Дело в том, что эти статьи вступают в силу исключительно после того, как обретают полномочия органы местного самоуправления, избранные в "отдельных районах" в соответствии с Конституцией и законами Украины. Далее идет долгий перечень условий, которые должны быть соблюдены, выведения всех незаконных вооруженных формирований, боевиков и наемников, недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности и т. д. То есть, прежде чем "особый статус" реально вступит в силу, ДНР, ЛНР и установленные ими политические режимы должны быть полностью демонтированы.

Так что продление действия закона "об особом статусе" с чистой совестью можно считать неким реверансом в сторону Минских соглашений и декларацией о готовности к дипломатическому решению проблемы Донбасса, которая, как мы все прекрасно знаем, в ближайшие годы решена не будет.

Все это достаточно очевидно, но политическая заинтересованность в "шатуне" не оставляет нашим "патриотам" возможности не воспользоваться ситуацией в свою пользу и не поиграться в "зраду". А потому спокойно принять новый закон все равно никто никому не даст.
 

ПО РУБРИКАМ

15:08 Ал­го­ритм слож­но­сти Bitcoin Cash оста­ет­ся весь­ма спор­ным

14:55 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26,8122 грн

14:15 НБУ про­дал $38,6 млн на аук­ци­оне в сре­ду при спро­се $45 млн

12:28 Ка­б­мин одоб­рил ре­про­фай­линг ОВГЗ в порт­фе­ле НБУ с из­ме­не­ни­ем преды­ду­щих усло­вий

11:59 Ак­ти­вы ФГВФЛ в сен­тяб­ре вы­рос­ли на 4% до 14,7 млрд гри­вен

11:17 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 04.10.2017

10:47 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 04.10.2017

10:42 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 03.10.2017

10:34 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 04.10.17

10:31 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 3 ок­тяб­ря уве­ли­чил­ся на $22,3 млн до $173,9 млн

10:21 Ки­ев­ский ры­нок не­дви­жи­мо­сти стал по­сте­пен­но ожи­вать

10:03 Япон­ские бан­ки внед­ря­ют си­сте­му иден­ти­фи­ка­ции лич­но­сти на блок­чейне

09:26 Мин­фин не смог раз­ме­стить 5,5 млрд гри­вен на де­по­зи­те из-за от­сут­ствия со­гла­сия НБУ

09:08 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 4 ок­тяб­ря на фоне сни­же­ния кур­са дол­ла­ра

09:04 Дол­лар де­ше­ве­ет 4 ок­тяб­ря в ожи­да­нии ста­ти­сти­ки и вы­бо­ра но­во­го гла­вы ФРС США

• дальше…

14:58 Нефть про­дол­жа­ет сдер­жан­ное сни­же­ние 4 ок­тяб­ря, Brent вы­ше $55,8 за бар­рель

14:19 Укра­и­на за 9 мес. на­рас­ти­ла ва­лют­ную вы­руч­ку от экс­пор­та чер­ных ме­тал­лов на 14,9%

12:42 Ка­б­мин одоб­рил ав­то­ма­ти­че­скую ре­ги­стра­цию за­бло­ки­ро­ван­ных на­ло­го­вых на­клад­ных в слу­чае не­рас­смот­ре­ния их ГФС в те­че­ние 5 дней

12:28 Ка­б­мин одоб­рил ре­про­фай­линг ОВГЗ в порт­фе­ле НБУ с из­ме­не­ни­ем преды­ду­щих усло­вий

11:42 Ав­то­газ по­де­ше­вел 4 ок­тяб­ря еще на 5 коп

11:38 Роз­нич­ные це­ны на бен­зин и ДТ 4 ок­тяб­ря не из­ме­ни­лись

09:32 По­ступ­ле­ния в свод­ный бюд­жет уве­ли­чи­лись на 28,8% до 605,8 млрд гри­вен в ян­ва­ре-сен­тяб­ре, - ГФС

09:08 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 4 ок­тяб­ря на фоне сни­же­ния кур­са дол­ла­ра

03.10 Це­ны на нефть сла­бо сни­жа­ют­ся 3 ок­тяб­ря, Brent по­де­ше­ве­ла до $56,05 за бар­рель

03.10 Ра­да при­ня­ла пен­си­он­ную ре­фор­му с осовре­ме­ни­ва­ни­ем пен­сий с ок­тяб­ря и по­вы­ше­ни­ем ми­ни­маль­но­го ста­жа с 2018 го­да

• дальше…

14:47 Ев­ро­ко­мис­сия по­да­ла иск про­тив Ир­лан­дии, не взыс­кав­шей с Apple 13 млрд ев­ро

07:41 Bloomberg: те­ле­ка­нал RT убран из сер­ви­са Google Preferred

07:33 США вы­шлют 15 ку­бин­ских ди­пло­ма­тов из-за "аку­сти­че­ских атак"

07:20 Ка­та­ло­ния на­ме­ре­на объ­явить не­за­ви­си­мость "в бли­жай­шие дни"

03.10 Банк Ан­глии: Brexit со­зда­ет рис­ки для кре­ди­то­ва­ния

03.10 ЕС утвер­дил но­вые пра­ви­ла тор­гов­ли с Ки­та­ем

03.10 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 ок­тяб­ря 2017 го­да

03.10 Мас­со­вое убий­ство в Лас-Ве­га­се ста­ло са­мым кро­ва­вым в ис­то­рии США

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

03.10 Джон Хербст: Рос­сия про­иг­ра­ет вой­ну Укра­ине в те­че­ние де­ся­ти лет

03.10 USA Today со­об­ща­ет о со­кра­ще­нии финан­си­ро­ва­ния ИГ на 90%

03.10 Банк Ан­глии вы­дви­нул финан­со­вым ин­сти­ту­там стра­ны но­вые тре­бо­ва­ния

02.10 Рос­сия предо­ста­ви­ла КНДР ка­нал под­клю­че­ния к ин­тер­не­ту

02.10 В 2016 го­ду в Ев­ро­пе бы­ла про­да­на не­дви­жи­мость на сум­му €37 млрд

02.10 Бит­ко­ин стал ча­стью гео­по­ли­ти­че­ско­го ар­се­на­ла КНДР

• дальше…

10:21 Ки­ев­ский ры­нок не­дви­жи­мо­сти стал по­сте­пен­но ожи­вать

02.10 В этом го­ду в Ки­е­ве нач­нет­ся стро­и­тель­ство пе­ше­ход­но­го «лег­ко­го» мо­ста

29.09 Меж­ду­на­род­ные ком­па­нии го­то­вы вло­жить $500 млн в парк раз­вле­че­ний в Гид­ро­пар­ке в Ки­е­ве - Клич­ко

27.09 Укра­и­на в еже­год­ном рей­тин­ге кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти WEO под­ня­лась на 81-е ме­сто

22.09 Ли­тов­цы по­мо­гут ки­ев­ским чи­нов­ни­кам вер­нуть Ки­е­вэнер­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

14.09 Кор­руп­ция и не­до­ве­рие к су­деб­ной си­сте­ме вто­рой год кря­ду яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми пре­гра­да­ми для ин­ве­сти­ций в Укра­и­ну - опрос

13.09 На всех стан­ци­ях ки­ев­ско­го мет­ро уста­но­вят ви­део­ка­ме­ры с си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

05.09 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить гор­но­лыж­ный ком­плекс на ме­сте свал­ки

04.09 Укра­и­на воз­гла­ви­ла спи­сок при­о­ри­тет­ных для по­се­ще­ния ин­ве­сто­ра­ми стран в ре­ги­оне EMEA - СМИ

• дальше…

15:02 По­ро­шен­ко обе­ща­ет вне­сти за­ко­но­про­ект об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де в Ра­ду, ко­гда бу­дет най­ден кон­сен­сус­ный ва­ри­ант

15:00 Но­вый Вер­хов­ный суд за­ра­бо­та­ет уже в ны­неш­нем го­ду - По­ро­шен­ко

14:42 "Зрада" от Сур­ко­ва. По­че­му за­кон "о ре­ин­те­гра­ции Донбасса" бу­дет скан­даль­ным

09:21 По­че­му рас­ко­ло­лась "Самопомич"?

07:52 По­че­му Ти­мо­шен­ко и Оп­по­блок вя­ло про­те­сто­ва­ли про­тив пен­си­он­ной ре­фор­мы

03.10 Раз­вал "Оппоблока". Но­вин­ский на­чал но­вую иг­ру для Пу­ти­на

03.10 Ра­да при­ня­ла за­кон, за­пус­ка­ю­щий су­деб­ную ре­фор­му

03.10 Ру­га­ют­ся с пер­во­го дня. Удаст­ся ли По­ро­шен­ко за­брать Нац­г­вар­дию у Ава­ко­ва

03.10 Та­ру­та в под­ва­ле Ка­пи­то­лия рас­про­стра­нял фей­ки о Нац­бан­ке

03.10 След­ствие по эко­но­ми­че­ским пре­ступ­ле­ни­ям "се­мьи Януковича" за­вер­ше­но - Лу­цен­ко

03.10 Жи­те­ли тре­бу­ют, чтобы бо­е­ви­ки оста­ви­ли ок­ку­пи­ро­ван­ное се­ло Пи­ку­зы

03.10 Пол­зу­чее на­ступ­ле­ние: По­че­му на Свет­ло­дар­ской ду­ге по­чти не оста­лось пер­спек­тив

03.10 Ге­ра­щен­ко: У Ава­ко­ва и По­ро­шен­ко кон­фликт с пер­во­го дня

03.10 Джон Хербст: Рос­сия про­иг­ра­ет вой­ну Укра­ине в те­че­ние де­ся­ти лет

02.10 На гра­ни­це с Вен­гри­ей за­дер­жа­на груп­па зло­умыш­лен­ни­ков, со­би­рав­ших­ся взо­рвать па­мят­ник на Ве­рец­ком пе­ре­ва­ле - Ава­ков

• дальше…

14:28 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

12:19 Samsung по­ка­за­ла шлем вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти с под­держ­кой Windows Mixed Reality

10:55 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект Google глу­пее пер­во­клаш­ки, но в два ра­за ум­нее Apple Siri

09:51 Ис­пан­ский суд ре­шил вы­дать рус­ско­го «спам-ко­ро­ля» вла­стям США

09:43 Volkswagen пе­ре­ду­мал про­да­вать Ducati

07:41 Bloomberg: те­ле­ка­нал RT убран из сер­ви­са Google Preferred

07:29 Ки­бе­р­ата­ка в 2013 го­ду за­тро­ну­ла все 3 млрд поль­зо­ва­те­лей Yahoo

03.10 Ки­тай­ская по­ли­ция от­ка­за­лась при­ни­мать за­яв­ле­ния о кра­же бит­ко­и­нов

03.10 Facebook ра­бо­та­ет над си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц поль­зо­ва­те­лей

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 Google ре­шил убрать бес­плат­ный до­ступ к плат­ным ста­тьям из по­ис­ка

02.10 Суд раз­ре­шил ФБР не рас­кры­вать по­дроб­но­сти об ин­стру­мен­те для взло­ма iPhone

02.10 На­лог на крип­то­ва­лю­ту: Где и сколь­ко на­до пла­тить за опе­ра­ции в бит­ко­и­нах

02.10 SEC вы­дви­ну­ла об­ви­не­ния про­тив двух ICO

02.10 Ха­ке­ры Crooks взло­ма­ли сер­ве­ры Microsoft для май­нин­га Monero

• дальше…

14:28 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно