Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

При обсуждении пенсионной реформы Олег Березюк трижды собирал фракцию непосредственно в зале. И в результате, оказался в меньшинстве.

При рассмотрении пенсионной реформы Олег Березюк стал заложником того, что ранее он сам культивировал и прививал фракции: видимый плюрализм и наносной либерализм. В парламенте всегда ходили легенды о заседании фракции "Самопомочи", на которой часами люди говорят о демократических ценностях и все те пафосные глупости, которые обычно люди говорят исключительно на камеры. И три года такой деятельности привели не к сплочению коллектива, а прежде всего к тому, что все члены фракции считают, что без них демократия может пасть, а их особая точка зрения не то, чтобы оригинальная, но без нее просто исчезнет демократия.



Проще говоря, отсутствие единоначалия, которое позволяло Березюку еще год назад маневрировать, все чаще загоняет его в тупик. И выходов из этого тупика два: либо соглашаться с относительным меньшинством и передавливать вторую часть фракции (именно так было принято решение о блокаде Донбасса) или идти в оппозицию к большинству фракции (пенсионная реформа - это четвертое подобное решение лидера фракции за последние полгода).



Почему Березюк принял решение не голосовать? На это есть две причины. Первая - львовский мусор. Просто все уже забыли, что начало пенсионной кампании совпал с обострением во Львове. И тогда "Самопомощь" (точнее ближайшие соратники Садового) начали выступать против. Но либерализм фракции уже тогда сыграл с Березюком злую шутку - часть фракции уже тогда говорила, что реформа - это хорошо, а потому валить ее нельзя. И именно поэтому голосами "Самопомочи" (в том числе) в первом чтении была проголосована пенсионная реформа. Почему сейчас Березюк не поддержал реформу? С одной стороны, потому, что просто вовремя не сориентировался. Но с другой, как бы это парадоксально ни звучало, потому что он еще не дошел до того уровня цинизма, который давно перерос Ляшко, когда можно в один момент отказаться от всего того, о чем ты говорил последние полгода.



Все те, кто следит за деятельностью "Самопомочи", не могли не заметить, что в последнее время эта политическая сила бывает монолитной только в двух принципиальных вопросах: она безоговорочно и при любых обстоятельствах отстаивает интересы НАБУ. Любые вопросы, которые хотя бы каким-то образом могут затронуть интересы этого ведомства, является абсолютным табу для всех членов фракции. Вторая объеденительная тема для фракции - страшилки об особом статусе Донбасса и все, что с этим связано.



Именно поэтому "Самопомич" в ближайшее время снова оседлает своего любимого коня об особом статусе Донбасса и выступит категорически против закона о реинтеграции Донбасса. И именно потому, пенсионный раскол останется как будто в прошлом. До следующего подобного голосования. А точнее, до бюджета, где опять 30-50% фракции проголосуют, исходя из своих либеральных взглядов, а не по воле лидера фракции. Тем более, что во всех этих историях лидер партии Андрей Садовый, де-факто, самоустранился от любых решений. И не потому, что он не имеет этих решений, а потому, что боится, что его пошлет фракция.