Почему Тимошенко и Оппоблок вяло протестовали против пенсионной реформы

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Слова «повышение пенсий» в названии законопроекта подействовали на депутатов магически, отбив даже у самых непримиримых волю к сопротивлению.

В последние пару лет очень редко бывает, чтобы законопроекты получали под 300 голосов. Обычно с трудом набираются необходимые 226. Тем не менее, пенсионную реформу 3 октября поддержали 288 депутатов - вопреки всей той критике, которая звучала в адрес правительственного законопроекта №6614 с момента его внесения в парламент 21 июня.

Фракция БПП, хотя в ней давно нет единства, а есть несколько враждующих группировок, проголосовала за проект почти единодушно - 122 депутата из 138. "Народный фронт" дал 75 голосов из 81, несмотря на то, что отношения между НФ и БПП сейчас далеко не идеальны.

Также почти в полном составе проголосовали за правительственный законопроект фракция Радикальной партии Ляшко (17 из 20), группы "Відродження" (22 из 26) и "Воля народу" (15 из 19), плюс почти половина внефракционных депутатов (23 из 49). То есть это вовсе не тот случай, когда какая-то фракция или группа вне правящей коалиции воспользовалась своей якобы "золотой акцией" в обмен на какие-то бонусы. Если бы одна из упомянутых групп или фракция Ляшко не поддержала проект, он все равно был бы принят с большим запасом голосов.

Особенно интересно повел себя Олег Ляшко. Ему очень хотелось представить правительственный проект как свою победу, и перед голосованием он стал выдвигать требования, являвшиеся на самом деле цитатами из проекта. Он требовал того, что уже записано, просто чтобы потом по обыкновению заявить: "Мы боролись - и добились". После голосования депутаты из НФ язвили: "Когда будет голосоваться бюджет, мы выдвинем требование повышения зарплат учителям на 25%" (это увеличение уже записано в проекте госбюджета-2018).

Законопроект №6614, возможно, не прошел бы через парламент столь легко, если бы он назывался "О пенсионной реформе". Многие депутаты и многие СМИ немало постарались, чтобы словосочетание "пенсионная реформа" звучало для украинцев словно подзаборная брань. Но проект называется "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет повышения пенсий". И слова "повышение пенсий" оказались магическими: депутатам было трудно не поддержать то, чем потом можно будет хвастаться перед избирателями. Тем более что премьер Владимир Гройсман публично, по телевизору заявил, что если депутаты 3 октября проголосуют, то правительство уже в октябре повысит пенсии для 9 млн украинцев.

В числе критиков проекта долго держалась фракция "Самопомочі". Но и она не устояла перед магией и, раздираемая противоположными желаниями (нагадить правительству и понравиться избирателям), в результате оказалась "наполовину беременной": за проект проголосовали 14 из 26 ее депутатов.

В абсолютном меньшинстве очутились "Батьківщина" и "Оппоблок", не давшие за проект ни одного голоса. Магия подействовала и на них: они не нашли в себе сил протестовать против правительственного законопроекта и тихо покинули зал. Во время решающего голосования отсутствовало более половины "Оппоблока" (23 из 43) и почти вся фракция "Батьківщини" (16 из 20). Похоже, некоторых депутатов увели силой, чтобы их руки не потянулись нажать на кнопку "за".

Нелишне напомнить, что Юлия Тимошенко называла пенсионную реформу "обманом" и "пенсионным геноцидом". Но почему-то ее доблестная фракция не стала грудью на защиту народа, а просто сбежала. Можно предположить, конечно, что она побоялась объединяться с "Оппоблоком", но ведь можно было выступить с протестом самостоятельно, например, развесить баннеры с призывом не повышать пенсии, ибо это геноцид.

Похоже, до Тимошенко уже дошло, что народ в такой способ геноцида не верит. Теперь у "Батьківщини" появилось новое объяснение для электората: "Если бы власть выполняла законы, сегодня пенсии были бы значительно больше". Эту формулу уже озвучил в телеэфире давний соратник Тимошенко Иван Крулько. То есть лозунг "реформа не пройдет" уже забыт и подменен лозунгом "хорошо, но мало".

Правда, тут Тимошенко вступает в прямую конкуренцию с Ляшко. "Хорошо, но мало" - это его любимый лозунг. Следующую серию выяснения отношений между ними можно ожидать уже вскоре - например, при рассмотрении бюджета.