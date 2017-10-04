Юрій Васильченко / Depo.ua

Поддержка судебной реформы частью "Оппоблока" вызвала скандал. Ряды фракции покинул Михаил Добкин, а Вадим Новинский пригрозил лидерам партии фрондой.

Законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты парламент принял всего лишь 234 голосами. 20 из них дали "оппоблоковцы". Таким образом, "Батькивщина", "Самопомич" и друзья Саакашвили Лещенко, Найем, Залищук и Деревянко получили хорошую возможность говорить о коллаборации нынешней власти деятелям власти бывшей. А "радикалы", которые тоже не поддержали судебную реформу, смогут опровергать свои игры с властью и заодно с Ахметовым.

И действительно, из 20 "оппоблоковцев", которые были "за" судебную реформу, людей Рината Леонидовича половина - Воропаев, Мартовицкий, Вилкул, Колесников, Долженков, Сажко, Гальченко, Павлов, Гусь, Мороко. А вот другая половина ломает технологию оппозиционеров "Ахметов в сговоре с Банковой". Ведь законопроект поддержали Бойко, Мирошниченко, Нечаев, Мирный, Павленко, Скорик из группы Фирташа-Левочкина, Белый и Киселев родом из "семейных", и даже близкие к Медведчуку Папиев с Шурмой. Против были только Вадим Новинский, также связан с Ахметовым, и Михаил Добкин. Его сейчас трудно отнести к чьей-то орбите. Складывается впечатление, что он считает себя обиженным на соратников по реваншизму.

Также важный момент, который сроднил Новинского и Добкина - они единственные из "оппоблоковцев", кем заинтересовано следствие. И с обоих парламент снял неприкосновенность. Напомним: Новинского подозревают в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира Александра Драбинко. А Добкина - в земельных махинация во времена его мэрства в Харькове. Это напоминание выглядит уместным, учитывая то, что дела против этих двух экс-"регионалов" в свое время наделали много шума, но ни Добкин, который даже организовал цирк с "тревожным чемоданчиком" на случай заключения, ни Новинский наказания не понесли. Более того, дело против последнего эксперты склонны считать бесперспективным. Что же касается других "оппоблоковцев", то в числе интересных прокуратуре называли имена "газовиков" Скорика и Бакулина, однако представлений по этим лицам в Раде не дождались.

Сегодняшние выступления Добкина и Новинского могут ошибочно показаться игрой с огнем. Мол, теперь их точно посадят. А вот и нет: эти нардепы просчитали, что в случае усиления давления на себя им теперь будет легче войти в образ "борцов с режимом" - они и против власти, и против соратников-коллаборационистов. Для кого эта игра? Догадаться несложно - для России. При отсутствии реальной пророссийской политсилы в Украине, Кремлю ставить на выборах не на кого. Поэтому там сделают ставку на несколько политпроектов, каждый из которых будет делать что-то полезное для Москвы - кто-то будет качать регионы, кто-то с телеэкранов забивать сознание избирателя масштабным популизмом, а кто-то будет играть роль "мучеников" за идею. Похоже, Новинский с Добкиным надеются примерить на себя именно этот образ. Потому что уверены - здесь их не посадят, а Кремль оценит их оппозиционную "идейность".

А вот выгорит ли из этого что-то больше, очень сомнительно. Новинский пообещал вместе с теми, кто не голосовал за судебную реформу, создать оппозиционную платформу в "Оппоблоке". Следовательно, не голосовали за судебную реформу 11: "ахметовские" Бахтеева, Матвиенков; Ларин, Иоффе, сестра Левочкина Юлия; муж Королевской Юрий Солод, которого тоже частично можно отнести к "ахметовским", другие пятеро - разномастные: Шуфрич, Кивалов, Балицкий, Шенцев и Добкин-младший. С кем из этих людей Новинский собрался в оппозицию? Публично выступить против лидеров "Оппоблока" Левочкина и Ахметова может разве что Шуфрич. Однако подставлять плечо Новинскому - конкуренту его товарища Медведчука за любовь Кремля - смысла нет. Есть еще экспрессивный Рабинович, который в оппозиции к Левочкину. Но они конкурируют за благосклонность разных кремлевских башен, и тут не до дружбы. Таким образом оппозиционная (смотри - откровенно пророссийская) платформа в "Оппоблоке" выглядит делом малоперспективным.

Тогда зачем все эти демарши Новинскому с Добкиным? Вряд ли кто-то всерьез примет версию, что они действительно обиделись на коллег, которые не стали на защиту во время лишения неприкосновенности. Но точно не это стало причиной громких заявлений. Кроме версии "понравиться Кремлю", очень даже правдоподобной выглядит другая версия - Новинский с Добкиным своими высказываниями и действиями вроде как оттеняют коллаборацию коллег. Вместо того, чтобы сдать мандаты из-за идеологического несогласия, они предлагают внутрипартийную дискуссию. Которой в среде экс-"регионалов" не может быть по определению. Не те это ребята, чтобы разводить турусы на колесах касательно проблем в собственном политическом картеле.

Поэтому с большой долей вероятности можно допустить, что о развале фракции речь не идет и уже через несколько дней Новинский не будет вспоминать о своих обвинениях. Цели достигнуты: избирателю послали сигнал - в "Оппоблоке" кто-то помог власти с судебной реформой (заметьте - ни Новинский, ни Добкин конкретных имен не называют), но партия готова к жесткому внутреннему разговору и больше голосовать за провластные законы не будет. И избирателю останется лишь в эту невероятную историю поверить...