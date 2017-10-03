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Рада приняла закон, запускающий судебную реформу
Верховная Рада приняла в целом закон, который обеспечит функционирование нового Верховного суда как единой кассационной инстанции, а также нормативно урегулировала процессуальные механизмы в судах.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232) проголосовали 234 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов на пленарном заседании во вторник.Одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел.
Ко второму чтению в данный законопроект было внесено 4383 правки, которые Верховная Рада рассматривала на протяжении трех пленарных недель.
После голосования за законопроект в целом, его текст пройдет техническое согласование.
Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своих выводах отмечает, что законопроект направлен на ограничение круга дел, которые подпадают под кассацию, что сужает конституционные права субъектов судебных решение, и это может привести к существенному увеличению количества случаев обжалования судебных решений национальных судов в Европейском суде по правам человека
Проект закона предусматривает принятие решений палатой, объединенной палатой или Большой палатой Верховного суда. Коллегия может передать дело на рассмотрение палаты, в состав которой входит эта коллегия, или объединенной палаты или Большой палаты Верховного Суда, если не согласна с практикой правоприменения в подобных правоотношениях.
"По нашему мнению, предложенный порядок имеет неоднозначный характер относительно судебного органа, который будет отвечать за окончательное решение в вопросе правоприменения, что может привести к неоднозначности толкования судебной практики", - считает научно-экспертное управление.
Согласно новой редакции Гражданского процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, ответчика, третье лицо, свидетеля, место проживания, местонахождения или работы которого неизвестно, будут вызывать в суд через объявление на официальном веб-портале Судебной власти Украины.
За невыполнение процессуальных обязанностей, злоупотребление процессуальными правами и прочие нарушения может быть наложен штраф, как мера процессуального принуждения.
Согласно новой редакции Хозяйственного процессуального кодекса, в системе хозяйственного судопроизводства будет действовать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.
Документ также предусматривает пересмотр ставок судебного сбора.
Как отмечают авторы законодательной инициативы в пояснительной записке, документ предполагает усилить роли судебного сбора, как основного источника финансирования судебной системы.
Закон также включает нормы, которыми вводится "электронный суд". Он предусматривается функционирование Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.
Согласно тексту законопроекта в редакции профильного комитета, исковые и другие заявления, жалобы и другие процессуальные документы, которые подаются в суды и могут быть предметом судебного рассмотрения, в порядке их поступления обязательно должны быть зарегистрированы в этой системе. Этой же системой определятся судья или коллегия судей для рассмотрения конкретного дела. Единая судебная информационно-телекоммуникационная система обеспечивает обмен документами в электронной форме между судами и участниками процесса, а также фиксации судебного процесса и участие сторон процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции.
В этом системе официальные электронные адреса регистрируют адвокаты, нотариусы, частные исполнители, госорганы, органы местного самоуправления, субъекты хозяйствования государственного и коммунального секторов экономики. Прочие лица регистрируются в системе добровольно.
Главное научно-экспертное управление парламента в своих выводах высказало замечание относительно того, что "предложение законопроекта относительно создания так называемого "электронного суда" нуждается в более основательном изучении и в настоящее время выглядит преждевременной".
Авторы законодательной инициативы в пояснительной записке отмечают, что проект Кодекса административного судопроизводства, в частности, включает новеллу – процессуальный механизм рассмотрения типовых дел по примеру решения Верховного суда в одном из таких дел (примерном деле).
Они также указывают, что Уголовный кодекс Украины будет включать изменения, которые предусматривают уголовную ответственность за предоставление заведомо недостоверных или поддельных доказательств суду, и вывели такое деяние в отдельный состав преступления.
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