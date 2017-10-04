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Тарута в подвале Капитолия распространял фейки о Нацбанке
12:08 03.10.2017 |
Теневая группа лоббистов, которая участвовала в "сливе" Панамских документов, арендовала комнату в подвале Капитолия для съемок фиктивных слушаний американского конгресса для украинского телевидения.
Об этом сообщает The Daily Beast.
По данным The Weekly Standard, фиктивные "слушания" транслировалось в полном объеме на канале "NewsOne" в Украине и описывались зрителям как "Комитет по вопросам финансов Конгресса США".
Однако, ни одного члена Конгресса на нем не было. В сети распространяли "шокирующие подробности" о "высоком уровне коррупции в НБУ", ссылаясь на Национальный банк Украины, пишет издание.
Среди участников мероприятия были народный депутат Сергей Тарута, экс-сотрудник НБУ Александр Завадецкий, и Джеймс Вулси, бывший директор ЦРУ под президентством Билла Клинтона, который также работал советником кампании президента Трампа.
Брошюру, которая была разослана участникам, VoxUkraine оценил как содержащую "в основном правильные" данные о НБУ, но с "манипулированием почти во всех случаях".
Как известно, 26 сентября на своей странице в Facebook Тарута опубликовал сообщение, в котором заявил, что выступил с речью на обсуждении в Конгрессе вопроса коррупции в Национальном банке.
По словам нардепа приведенные факты заинтересовали бывшего главу ЦРУ Джеймса Вулси.
Пресс-служба Национального банка заявила, что Тарута с помощью лоббистов распространяет в США ложную информацию о Нацбанке.
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