Тарута в подвале Капитолия распространял фейки о Нацбанке

Теневая группа лоббистов, которая участвовала в "сливе" Панамских документов, арендовала комнату в подвале Капитолия для съемок фиктивных слушаний американского конгресса для украинского телевидения.

Об этом сообщает The Daily Beast.

По данным The Weekly Standard, фиктивные "слушания" транслировалось в полном объеме на канале "NewsOne" в Украине и описывались зрителям как "Комитет по вопросам финансов Конгресса США".

Однако, ни одного члена Конгресса на нем не было. В сети распространяли "шокирующие подробности" о "высоком уровне коррупции в НБУ", ссылаясь на Национальный банк Украины, пишет издание.

Среди участников мероприятия были народный депутат Сергей Тарута, экс-сотрудник НБУ Александр Завадецкий, и Джеймс Вулси, бывший директор ЦРУ под президентством Билла Клинтона, который также работал советником кампании президента Трампа.

Брошюру, которая была разослана участникам, VoxUkraine оценил как содержащую "в основном правильные" данные о НБУ, но с "манипулированием почти во всех случаях".

Как известно, 26 сентября на своей странице в Facebook Тарута опубликовал сообщение, в котором заявил, что выступил с речью на обсуждении в Конгрессе вопроса коррупции в Национальном банке.

По словам нардепа приведенные факты заинтересовали бывшего главу ЦРУ Джеймса Вулси.

Пресс-служба Национального банка заявила, что Тарута с помощью лоббистов распространяет в США ложную информацию о Нацбанке.