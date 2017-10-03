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Ползучее наступление: Почему на Светлодарской дуге почти не осталось перспектив
09:57 03.10.2017 |
Опять Светлодарская дуга перебирает на себя все внимание - возможно, и не там сейчас происходят самые знаковые события, но именно оттуда поступает больше всего информации.
Самое время снова вернуться к Светлодарской дуге, которая в 2016-м году стала местом главной доблести украинской армии - здесь она отвоевала у террористов большой кусок так называемой "серой зоны", отодвинув линию фронта дальше на восток.
Потом, правда, там наступило относительное затишье и, начиная с января 2017-го, года градус противостояния сместился в сторону Авдеевки и Мариуполя. И вот, буквально на днях, Светлодарская дуга снова напомнила о себе.
Напомнила, как это часто бывает, словами известного волонтера из Днипра Юрия Мысягина, который иногда умудряется заменять целую пресс-службу. Но сначала не лишним будет напомнить краткую предысторию данного участка фронта.
После потери Дебальцево и Углегорска Вооруженные силы Украины заняли оборону вокруг Светлодарска, что впоследствии получила название "Светлодарская дуга". События здесь еще год назад перешли в фазу горячего противостояния. В феврале месяце 2016-го года наши защитники перешли на этом участке фронта в "ползучее наступление", что до конца лета позволило установить свой контроль над большим куском так называемой "серой зоны".
В частности, украинскими войсками были захвачены стратегические высоты вблизи поселка Луганское, что позволило подойти почти вплотную к Углегорску и Дебальцево, которые за мирными соглашениями "Минск-1" должны были бы контролироваться Киевом.
Затем в результате удачного контрнаступления (боевики пытались отбить ранее утраченные позиции) 18 декабря Вооруженные силы Украины ворвались на позицию "Мара", после чего в течение дня ими были захвачены высота "Крест", высота "Звезда", "Пятый пост" и "Четвертый пост". Но самым главным стратегическим достижением украинских войск было установление контроля над лесом, из которого террористы все время вели обстрелы украинских позиций, а также высоты "222" - стратегически важнейшей в этом районе.
А в придачу 23 декабря поселок Новолуганское, длительное время находившийся ничейным в "серой зоне", заняли подразделения батальона "Донбасс-Украина".
В 2017-м году победы украинского войска продолжились. 19 января все тот же волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook сообщил, что наши войска почти вплотную подошли к Дебальцево.
"От наших позиций на Светлодарськой дуге до ближайших зданий и домов Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам. А еще год назад было 25 км", - писал тогда Мысягин.
Позже эту информацию также подтвердили бойцы, которые непосредственно принимали участие в этом наступлении. Сообщалось также, что наша армия не просто подошла к окраинам Дебальцево, а уже окопалась и возводит инженерные сооружения. Правда, тогда продолжения не последовало.
А последнее серьезное обострение на этом участке фронта состоялось в 20-х числах июня. Тогда активность боевиков завершилась тем, что украинские защитники уничтожили два вражеских миномета, одну пулеметную точку и нескольких террористов. Кроме этого украинская пехота перенесла свои наблюдательные пункты таким образом, что получила несколько сотен метров новой территории.
После этого события на Светлодарськой дуге переросли в позиционную минометную войну, во время которой или террористы обстреляют позиции ВСУ, или наши в ответ уничтожат вражескую БМП, или несколько террористов отправят на свидание с Гиви и Моторолой, или целую укрепленную позицию боевиков сотрут с лица земли точным попаданием.
Однако относительное затишье и отсутствие громких сражений не помешало нашим защитникам в начале августа передвинуть опорные пункты более чем на 1 км в сторону противника. Впоследствии, в конце сентября, подразделения ВСУ продвинулись вперед еще на несколько сотен метров, причем, так же - почти без боев.
Но не надо впадать в эйфорию и заблаговременно радоваться, что боевики "ДНР" добровольно сдают позиции, постепенно пятясь к российской границе. Совсем нет. Как сообщил тот же Юрий Мысягин буквально вчера, боевики достаточно серьезно укрепляются по ту сторону линии разграничения.
"Видя и зная, как противник готовится и что происходит на их передовых позициях, понимаешь, что никто не собирается заканчивать войну на востоке Украины", - написал он.
По словам Мысягина, на той стороне идет подготовка к затяжной войне. Укрепляются все передовые позиции. Для опорников и блиндажей завозится лес в большом количестве и много мешков. Некоторые позиции "закачиваются" в бетон, а окопы роются в человеческий рост. А еще весной там все было по-другому.
"Я не помню, чтобы раньше так тщательно противник укреплял свои позиции. Это говорит о том, что они нас опасаются и готовятся к нашему наступлению", - делает выводы Мысягин.
Понятно, что мириться с существующим положением вещей террористы не могут и поэтому их попытки взять реванш не должны никого удивлять. Для террористов это направление является важным, поскольку прорыв обороны ВСУ даст возможность выйти к Углегорской ТЭЦ, Светлодарску, а также на Бахмут и так далее. Отбить же позиции ВСУ в районе "волшебного леса" и Кикиморы в определенной степени ключевая для боевиков задача, поскольку раньше из леса хорошо простреливались позиции 54-й бригады вблизи Луганского и Светлодарска.
Однако, судя по тенденции последних лет, если на Донбассе в ближайшее время ничего кардинально не изменится, то нас ждет еще одна осень артиллерийского "пинг-понга" и позиционных боев, почти без продвижения вперед. Ведь "серая зона" в этом районе почти закончилась, а за ее пределы, как показывает практика, ВСУ выходить не решаются.
С другой же стороны - приближается зима, а именно в декабре прошлого года украинским военным удалось добиться здесь едва ли не самых больших успехов. Поэтому, какое развитие событий будет иметь место в этот раз - увидим впоследствии.
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