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На границе с Венгрией задержана группа злоумышленников, собиравшихся взорвать памятник на Верецком перевале - Аваков
13:23 02.10.2017 |
Они ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной - исполнять очередной заказ. Задание было сделать срочно - в последнее время украино-венгерские отношения натянулись. Теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь..
Спецы уголовного розыска Нацполиции задержали их возле границы. Изъято при задержании - гранаты РГД-5, специально подготовленное взрывное устройство с присоединённым газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5.
Преступная группа из нескольких человек, жителей Черкасской области разрабатывалась специальной группой уголовного розыска под непосредственным руководством Князева и Аброськина. Доказано рядом неопровержимых фактов участие этой группы в 9 преступлениях совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.
Фиксация на месте преступлений, образцы и анализы ДНК, признательные показания данные после задержания свидетельствуют - задержана преступная группа, совершившая преступления:
1. В городе Черновцы, где в ночь на 19.11.2016 была осквернена Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой была нанесена антисемитская надпись.
2. В городе Умань, где 21.12.2016 злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой.
3. В городе Киеве, где 8.06.2017 злоумышленники бросили гранату в Посольство США.
4. В городе Львов, где 30.06.2017 злоумышленники попытались поджечь синагогу.
5. В городе Луцк, где 10.07.2017 злоумышленники кинули взрывное устройство в консульство Польши.
6. В Киеве, где 24.08.2017 в День Независимости была брошена граната на улице Грушевского и были ранены родные героя Украины Валерия Чибинеева.
7. В Киеве,на ул. Курбаса где в тот же день гранатами был подорван памятник участникам боевых действий.
8. В городе Умань, где 21.09.2017 была брошена граната, от которой пострадали граждане государства Израиль.
9. Группа была задержана при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.
Исполнители приведенных преступлений, входящие в так называемую ОПГ «Торпеды» давно находятся в зоне внимания правоохранителей и обвинялись по ряду других преступлений.
Задержанные исполнители и их руководитель - входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии Регионов от Черкасской области - Владимира Олейника и Сергея Тулуба.
Следствием задокументирована цепочка контактов преступников с указанными персонами, ныне пребывающими в Российской Федерации, а также с рядом руководителей партии Оппозиционный блок, находящихся в Украине.
Следственные действия продолжаются.
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