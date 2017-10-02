Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Последняя сентябрьская неделя в зоне противостояния на Донбассе прошла относительно тихо.

На характерные 20-25 обстрелов в день наша группировка реагировала адекватно, открывая ответный огонь. Горячие точки все те же - Водяное на Приморском направлении, вентствол шахты "Бутовка" - на Донецком, Новоташковское - на Луганском.

У армейцев за неделю потерь не было, однако 28 сентября во время выполнения задачи по охране государственной границы неподалеку от железнодорожной станции Ильенко в Станично-Луганском районе в 800 м от границы с Россией на фугасе с растяжкой подорвался пограничный наряд. Шансов выжить у двух бойцов Луганского погранотряда (Дмитрия Деде и Сергея Гувера) не было.

К сожалению, на этой неделе в учебном вылете погибло сразу двое подготовленных летчиков 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко. Напомним, 29 сентября учебный самолет L-39 "Альбатрос" загорелся в воздухе. Ситуация развивалась настолько стремительно, что летчики только успели отвести машины от населенного пункта, катапультироваться времени не осталось. Погибли подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко. По некоторым данным, весной - летом 2014 г. они совершили несколько боевых вылетов в зону проведения АТО.

О потерях противника известно очень немного - только время от времени в социальные сети попадают сведения о погибших и умерших от ран боевиках. Правда, не так давно практически впервые с начала войны "пресс-служба ДНР" озвучила цифру - с 1 января по 10 августа, по их данным, погибло 174 "военнослужащих", еще 279 были ранены. Сами по себе цифры странные - судя по данным последних локальных войн, соотношение погибших к раненным как правило составляет 1:3. Однако в любом случае, если сюда добавить погибших "луганских", российских "добровольцев" и "ихтамнетов", а также небоевые потери, то цифра получится весьма внушительная. При том, что за этот же период потери нашей группировки на Донбассе составляют 142 подтвержденных бойца по всем причинам.

Вполне очевидно, что с некоторого момента потери боевиков стали превышать наши. Начинает сказываться лучшая боевая подготовка, насыщение частей новым вооружением и оборудованием. Уже давно хорошая оптика, тепловизоры, крупнокалиберные снайперские винтовки и беспилотники не являются чем-то совсем экзотическим на фронте. Дают о себе знать многочисленные учения на боевое слаживание, внедрение (хоть и не такое быстрое, как хотелось бы) цифрой связи, серьезная реорганизация работы артиллерии.

И усиление боеготовности ВСУ продолжается ударными темпами - проводятся постоянные учения самых разных масштабов - так, до конца года запланировано еще несколько бригадных учений. На этой недели прошли учения 17-й танковой бригады, очередной конкурс на этот раз на лучшего санинструктора в оперативном командовании "Север".

Интересным моментом является уже открытое упоминание официальными лицами (например, начальником Генерального штаба Виктором Муженко) о том, что уже согласован список вооружений, которые в обозримом будущем предоставит Украине Вашингтон. Прямо говорится на официальном уровне, что еще одна страна - Канада - близка к принятию решения об отмене эмбарго на поставку оружия в страну. Причем список вооружений, судя по всему, достаточно обширный, хотя, естественно, если начнутся поставки, то они будут представлены скорей всего образцами, выведенными на сегодня из боевого состава американской армии. Однако потребности ВСУ в некоторых образцах вооружения настолько велики, а западная техника 1990-х годов настолько превосходит советскую образца 1970-х, которой воюют боевики на Донбассе, что на это вряд ли стоит обращать внимание.

На оккупированных территория Донецкой и Луганской областей продолжается вакханалия с арестами проукраински настроенных жителей и просто предпринимателей. Так, по информации Харьковской правозащитной группы, только за июнь - август боевики похитили 15 человек, шесть из которых были убиты. Как видится, это число серьезно занижено, так как только мне, человеку с не самыми обширными контактами на оккупированной Донетчине, известны как минимум восемь случаев, причем только в одном небольшом сельскохозяйственном районе, думаю, по Донецку или Макеевке таких случаев десятки. Причем, как правило, большинство предпринимателей отпускают за довольно серьезный выкуп, а вот "идейным" суды "выписывают" по 10-15 лет тюрьмы.

Тем временем социальная обстановка в оккупации продолжает ухудшаться. Пытаясь несколько сбить волну недовольства поставленной РФ оккупационной администрацией некоторых районов Донецкой области, Александр Захарченко сделал заявление о том, что осенью в ДНР повышают пенсии аж на 5%. При нынешней минимальной пенсии в так называемой ДНР в 2600 руб. (1180 грн 22 коп. по курсу НБУ), это составит 130 рублей (59 гривен).

Однако с каких денег квази-государство будет доплачивать пенсионерам, решительно непонятно. Россия прямо и косвенно заявляет, что на 2018 г. денег на ДНР-ЛНР дадут еще меньше, чем в этом году, доходы от поставок угля в РФ стремительно падают - по всей видимости 1 млн, о котором в интервью агентству Bloomberg говорит замминистра экономики РФ Сергей Назаров, является предельной цифрой - ведь процесс остановки и затопления шахт идет слишком уж быстро.

И тут же Захарченко фактически объявил себя и всех своих сторонников террористами, заявив, что у них есть все возможности для убийства украинских политических деятелей, включая Петра Порошенко. Впрочем, после расстрелянной Зои Космодемьянской, Рейкьявика и похода на Лондон вряд ли он может чем-то удивить, хотя вот именно это заявление весьма симптоматично. Очень вероятно, что Кремль взял курс на замену нынешних "руководителей", поэтому их заявления последнего времени все больше отдают обреченностью и маразмом.