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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дотирование аграриев: в поиске приоритета

09:05 02.10.2017 |

Новости АПК

 Надежда Бурбела / УНИАН

Кабинет министров Украины предлагает в проекте государственного бюджета на следующий год сократить объем прямого дотирования украинского аграрного сектора вдвое - до 2 млрд грн, и направить вырученные средства на реализацию ряда новых программ. УНИАН разобрался, к каким последствиям может привести сокращение дотаций, и как необходимо усовершенствовать механизм распределения этих средств, чтобы он стал эффективным инструментом поддержки аграрной отрасли и стимулирования сельхозпроизводства.

Украинские власти в последние годы решили перейти от голословных заявлений о необходимости помощи сельскому хозяйству к финансированию различных программ дотирования сельскохозяйственных производителей. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что эта поддержка с каждым годом будет увеличиваться.

«Мы делаем акцент в следующем году на масштабную поддержку агропромышленного комплекса. На самом деле аграрно-промышленный комплекс формирует на сегодня 16-17% всей продукции, которую мы производим в стране. Это значит, что мы должны как государство обеспечить быстрый рост», - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

Так, согласно проекту государственного бюджета на следующий год, правительство предлагает направить на поддержку аграрного сектора 6,8 млрд грн, что является максимальным объемом государственного финансирования аграрной отрасли за все годы независимости Украины. Предусмотренный объем средств соответствует норме Бюджетного кодекса на 2017-2021 годы, согласно которой государственная поддержка АПК должна составлять не менее 1% от валового производства сельхозпродукции. Для сравнения, в 2017 году правительство предусмотрело на поддержку аграрной отрасли 5,4 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее.

 

«Акцент бюджета 2018 года - это беспрецедентная поддержка аграрных производителей, причем малых и средних. Мы будем вводить реальную поддержку украинского фермерства, будем восстанавливать животноводческий комплекс страны», - сообщил премьер.

В 2018 году Кабинет министров планирует сосредоточиться на реализации четырех основных программ в аграрной сфере. Так, согласно проекту госбюджета, 1 млрд грн будет направлен на реализацию программы поддержки украинского фермерства. Еще 1 млрд грн пойдет на реализацию программы компенсации аграриям 20% стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства. Также Кабмин планирует выделить 2,3 млрд грн на стимулирование животноводства. Незначительные средства предусмотрены на удешевление кредитов для аграриев. А несколько десятков миллионов - на программы страхования рисков в сельскохозяйственном производстве.

Вместе с тем, в отличие от текущего года бюджетные дотации производителям в растениеводстве, животноводстве и ягодничестве будут сокращены до 2 млрд грн с нынешних 4 млрд грн. Украинские аграрии поспешили выразить свою обеспокоенность в двукратном сокращении этого

показателя. По мнению экспертов, это может привести к росту убыточности отечественных сельхозпроизводителей и, как следствие, сокращению сельхозпроизводства.

Аграрные дотации: кому и зачем

Последние два года одной из самых обсуждаемых тем в аграрной сфере была отмена с 1 января 2017 года специального режима уплаты НДС для агропредприятий. Дело в том, что с 1990-х годов сельхозпроизводители не платили налог в казну, а оставляли на специальных счетах в банке. Таким образом, за год они получали десятки миллиардов гривень, которые впоследствии могли быть направлены на модернизацию мощностей и развитие производства. При этом нередко агропредприятия использовали свои привилегии недобросовестно и направляли эти средства не только на развитие своего производства.

Инициатором отмены спецрежима выступил основной кредитор нашего государства – Международный валютный фонд, посчитавший, что предоставлять значительные льготы целому сектору экономики неэффективно и нелогично. В 2016 году в связи с протестами селян властям пришлось сохранить частичный спецрежим для отечественных сельхозпроизводителей, согласно которому аграрии платили в бюджет определенный процент начисленного НДС в зависимости от вида деятельности. Но уже с 1 января 2017 года сельхозпроизводители были окончательно переведены на общий режим налогообложения. Это решение привело к значительному росту затрат всех сельхозпроизводителей, и особенно негативно отразилось на самых проблемных секторах отечественного аграрного бизнеса – животноводстве, садоводстве и овощеводстве.

Для того, чтобы частично компенсировать убытки сельхозпроизводителей, правительство решило предоставить им фиксированную финансовую помощь. Так, в текущем году Кабмин впервые направил на прямую государственную поддержку аграрной сферы 4 млрд грн. Предполагалось, что эти средства будут предоставляться производителям, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы.

«Когда в прошлом году обсуждался вопрос относительно запуска программы господдержки, которая бы заменила спецрежим, никто не скрывал, что на эту программу априори будет выделено денег меньше, чем та сумма, которую потеряло животноводство в силу перехода на общий режим налогообложения. По нашим оценкам, совокупные потери в ценах 2015 года составляли порядка 7 млрд грн. А нам в 2017 году выделили 4 млрд грн. Но это лучше, чем ничего», - прокомментировал УНИАН запуск новой программы заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Михаил Соколов.

 Соколов отметил, что оценкам, совокупные потери в ценах 2015 года составляли порядка 7 млрд грн.

По мнению аграрного сообщества, дотирование, которое направляется по прозрачным процедурам на приоритетные направления, может стать эффективным механизмом поддержки отрасли, поскольку эти средства повышают конечную рентабельность производства. Дотации помогают производителям привлекать дорогие кредиты и компенсировать их путем увеличения производства. Потому изначально аграрии оптимистично восприняли новость о запуске этой программы.

Однако со временем стало очевидно, что механизм выплаты дотаций имеет ряд недостатков, вследствие чего средства распределяются неравномерно и несправедливо.

Несовершенный механизм

Первая проблема, с которой довелось столкнуться аграриям из-за несовершенного механизма дотирования, заключалась в несвоевременной выплате средств из-за задержки в принятии нормативных актов, которые были необходимы для работы этого механизма.

Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты этих денег только в феврале. При этом дотации, начисленные на сумму уплаченного предприятиями НДС в этом месяце, начали поступать лишь в апреле.

Согласно данным Государственной фискальной службы, с начала года дотации получили более 1,2 тыс. сельхозпроизводителей. При этом общая сумма выплат уже достигла более 2 млрд грн из заявленных 4 млрд грн.

Согласно предусмотренному порядку распределения дотаций, средства на поддержку украинских сельхозпроизводителей распределяются автоматически через ГФС и Государственную казначейскую службу. При этом Министерство аграрной политики и продовольствия не влияет на объем и очередность распределения средств.

Украинское аграрное ведомство неоднократно подчеркивало прозрачность такого механизма, согласно которому на сумму полученных дотаций влияет исключительно объем произведенной и реализованной сельхозпродукции. Однако основная ошибка данного механизма, по мнению аграриев, кроется в формуле расчета выделяемых средств. По мнению экспертов, наибольшую опасность для производителей несут нормы, согласно которым расчет дотации должен осуществляться пропорционально уплаченным суммам НДС по всем видам сельхозпроизводства.

«Стоит усовершенствовать процедуру выплаты дотаций за декларирование стоимости реализованной продукции, а не по факту начисления НДС. Поскольку инвестиционные начисления «съедают» НДС и аграрии не получают дотации, что нелогично. Этот основной аспект следует изменить для того, чтобы процедуру выплаты дотаций довести до конца», - отметил эксперт аграрных рынков Евгений Дворник.

Так, по мнению экспертов, этот процесс должен стать более логичным и прозрачным. Дотации следует рассчитывать исходя из разницы между налоговыми обязательствами сельхозпроизводителей и налоговым кредитом. Простыми словами, эксперты предлагают от суммы НДС, который был получен в результате реализации продукции, отнять сумму уплаченного налога за покупку необходимых материально-технических ресурсов. Полученная разница, по их словам, должна быть базой для начисления дотаций. А не вся сумма уплаченного НДС, как это происходит сейчас.

Как отметил замглавы ВАР Соколов, в настоящее время проблема заключается в том, что почти все украинские аграрные хозяйства, за исключением птицеводов, занимаются выращиванием продукции растениеводства, которое имеет сезонный характер. Сезонность заключается во временном разрыве между вложением ресурсов в производство и получением доходов. В первом полугодии объем продаж продукции растениеводства является крайне низким. Но в то же время фермеры вынуждены закупать семенной материал, топливо, удобрения и т.д. Таким образом, в этот период у фермера возникает налоговый кредит, однако не возникают налоговые обязательства из-за длительного отсутствия поставок выращиваемой продукции.

То есть, обязательства аграриев, полученные от продажи продукции животноводства в первом полугодии сокращаются на сумму полученного ими налогового кредита от производства растительной продукции. И в результате этого они получают либо слишком мало дотаций, либо не получают вообще.

«Потому получилось, что все предприятия, прежде всего животноводческие, которые занимаются производством свинины, молока и лишь отчасти птицеводов, у которых были существенные растениеводческие подразделения, в начале года ничего не получали», - сказал Соколов.

В лучшей ситуации оказались украинские птицеводы. Из-за специфики своего производства, в первом полугодии они получили больше всего бюджетных дотаций. Однако, по убеждению Соколова, во втором полугодии в связи с началом реализации продукции растениеводства ситуация выровняется, и доля птицеводов по итогам 2017 года не превысит 50% в общем объеме выплаченных дотаций.

По его словам, крупнейшие украинские ассоциации, включая ассоциацию птицеводов, неоднократно обращались в Министерство аграрной политики и Кабинет министров с просьбой усовершенствовать существующий механизм выплаты дотаций, однако ожидаемого ответа не получили до сих пор. Более того, экспертное сообщество возмущено тем, что в следующем году ситуация может только ухудшиться из-за намерения правительства сократить объем прямой господдержки аграрного сектора.

Планы на следующий год

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, правительство планирует сократить объем прямой господдержки аграриев из-за того, что вся заявленная сумма в 4 млрд грн все равно в текущем году не будет использована. С этим не спешат соглашаться эксперты.

«В последние месяцы коэффициент покрытия уже составляет 70%. Это значит, что денег уже не хватает. Потому невозможно, чтобы какие-то средства не были выбраны. Особенно учитывая, что к концу года база резко возрастет (в связи с активной реализацией продукции растениеводства – УНИАН). Эти средства уже выбраны», - подчеркнул Соколов.

 По словам Мартынюка правительство планирует сократить объем прямой господдержки аграриев.

Эксперт добавил, что в следующем году, в случае сокращения программы дотирования сельхозпредприятий, украинские животноводы понесут еще большие убытки по сравнению с 2017 годом, что, в свою очередь, может отразится на объемах производства этой продукции.

«По свинине, по молоку мы каких-то чудес не ожидаем. Если не будет дотации, то развитие, которое только наметилось в этом году, остановится, а возможно и снова начнется падение», - прогнозирует замглавы ВАР.

При этом, по его словам, программа стимулирования украинского животноводства путем компенсации стоимости строительства новых комплексов, на реализацию которой правительство предлагает направить 2,3 млрд грн, изначально не эффективна. Дело в том, что большинство украинских животноводов, работая в убыток, не смогут инвестировать в расширение мощностей, потому выделение этих средств не имеет смысла. По мнению эксперта, логичнее было бы расширять и усовершенствовать программу дотирования наиболее чувствительных отраслей сельского хозяйства, что способствовало бы росту объемов производства, а не ежегодно вносить многочисленные изменения, которые не будут иметь нужного эффекта на отрасль.

Министерство аграрной политики и продовольствия еще не представило детальный порядок распределения средств по указанным программам. Тем более, что депутаты могут внести правки в указанные показатели в ходе принятия бюджета на следующий год. Однако по мнению экспертов, если расчет дотаций будет осуществляться по тому же принципу, как и в 2017 году, и при этом общая сумма выделенных на это направление средств сократится вдвое, выделение рекордного объема финансирования из госбюджета на поддержку аграрной отрасли не будет иметь желаемого эффекта. Украинские аграрии окажутся в тяжелом финансовом положении, что в свою очередь негативно отразится на всей экономике страны.

Очевидно, дебаты относительно принципов дотирования будут продолжаться во время обсуждения проекта бюджета в Верховной Раде, который на прошлой неделе был представлен министром финансов.
 

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28.09 Экран пер­во­го сги­ба­ю­ще­го­ся смарт­фо­на Samsung в сло­жен­ном со­сто­я­нии бу­дет за­щи­щен кор­пу­сом

28.09 Ав­то­мо­би­ли BMW по­лу­чат под­держ­ку Amazon Alexa в сле­ду­ю­щем го­ду

28.09 Вме­сто паль­ца — серд­це: ка­кой ме­тод био­мет­ри­че­ской иден­ти­фи­ка­ции ждёт нас в бу­ду­щем?

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

28.09 Ки­тай с 2019г уста­но­вит ми­ни­маль­ные нор­мы про­да­жи ав­то­мо­би­лей на аль­тер­на­тив­ном топ­ли­ве

28.09 Mazda, Denso и Toyota объ­еди­нят ин­же­не­ров для раз­ра­бот­ки ма­шин

28.09 Раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся пер­вый в ми­ре блок­чейн-смарт­фон

28.09 Facebook за ме­сяц до вы­бо­ров в бун­дес­таг за­бло­ки­ро­ва­ла де­сят­ки ты­сяч фей­ко­вых ак­ка­ун­тов в Гер­ма­нии

27.09 LG Display по­ка­за­ла сги­ба­ю­щи­е­ся лам­пы OLED, ко­то­рые мо­гут ра­бо­тать бо­лее 10 лет

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28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

07.09 Как де­лать день­ги на ка­при­зах су­пер­бо­га­чей

07.09 11 спо­со­бов по­нра­вить­ся на­чаль­ни­ку

06.09 9 ка­честв, ко­то­рые по­мо­гут по­лу­чить по­вы­ше­ние

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