Зачем Ляшко ездил на завод Ахметова

Дмитро Качура / Depo.ua

Только главный "радикал" страны способен приехать в Запорожье и встретиться там с одновременно с "ахметовскими" и "антиахметовскими".

Наблюдать за политическими зигзагами Олега Ляшко - одно удовольствие. На этой неделе, пользуясь перерывом в пленарных заседаниях Верховной Рады, председатель фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко устроил турне по востоку страны. Побывав в Харькове на танковом заводе имени Малышева, он отправился в Запорожье, где провел ряд чрезвычайно интересных встреч, в очередной раз продемонстрировав свою уникальную политическую гибкость.

Для начала он "случайно" встретился с Запорожским губернатором Константином Брылем в книжном магазине "Є". Как сам Ляшко написал у себя на странице, он просто позвонил чиновнику, чтобы тот зашел в книжный магазин, и тот пришел. Это не помешало на следующий день Ляшко вместе со своим однопартийцем, председателем комитета ВР по вопросам промышленной политики Виктором Галасюком уже на следующий день поехать на "Запорожсталь" Рината Ахметова, на котором расхваливал успехи "метинвестовцев". "Сегодня на "Запорожстали" выплавляют 13300 тонн чугуна в сутки! Это абсолютный исторический рекорд, который стал возможным благодаря миллиардным инвестициям и очень серьезной модернизации. Как результат - потребление газа снижено в 2,5 раза", - написал он на Facebook-странице.

Пикантность ситуации заключается в том, что в течение последних месяцев в Запорожье развернулась настоящая война между "ахметовскими" и председателем ОГА Брылем, которая уже привела к блокированию работы облсовета в преддверии бюджетного процесса на 2019 год. О градусе напряженности отношений между властью (речь идет о провластных фракциях в областном и местных советах) и оппозицией (запорожского мэра Владимира Буряка, депутатов и политиков, аффилированных с "Запорожсталью" и "Оппоблоком") может свидетельствовать заявление губернатора, сделанное в конце июля губернатором Брылем о подготовке захвата государственной власти в регионе.

Но Ляшко не привыкать балансировать на острие ножа, подыгрывая одновременно всем игрокам. После "развода" с Сергеем Левочкиным в 2015 году, он очень быстро нашел себе новых попутчиков. Так, "радикал" Ляшко неожиданно стал горячим фанатом "Шахтера", отметив, правда, что симпатизирует клубу Ахметова давно. Также его партия выполняет откровенно лоббистские функции в интересах его бизнеса. Стоит отметить, что ранее специально "под" металлургическую империю "СКМ" "радикалы" активно лоббировали введение повышения экспортной пошлины на металлолом. Тогда эксперты отмечали, что данная норма играет на руку "Запорожстали", у которой наблюдается дефицит сырья. Кстати, сегодня после визита в Запорожье Ляшко уже оказался в Мариуполе, где, можно не сомневаться, обязательно проедется по "ахметовским местам".

Какие дивиденды с этого получает Ляшко? Очевидно, главное для него, что может обеспечить Ахметов, это - медиа-ресурс. Его регулярные появления на страницах газеты "Сегодня" в сюжетах ТРК "Украина" - это серьезное подспорье для этого политика.

В то же время "шуры-муры" с Ахметовым не мешают Олегу Ляшко подыгрывать Банковой. Так, можно вспомнить его бюджетные выкрутасы. Так, уже два года подряд несмотря на сокрушительную критику главного финансового бюджетного документа, его фракция в последний момент единодушно нажимала кнопку "за". Поговаривают, что это происходило не просто так, а за некоторую помощь государственным предприятиям, к которым имеет отношение Олег Валерьевич.

Также на счету Ляшко - сбитый "шатун". Напомним, в ноябре прошлого года только оперативность главного "радикала" остановила провокацию, когда Юрий Шухевич должен был объявить заявление по бумажке с трибуны Верховной Рады в поддержку импичмента Президента. Его в ВР якобы занес в парламент охранник Виктора Медведчука - Александр Билык, причем пропуск в стены ВР ему выписала лично Юлия Тимошенко, которую впоследствии Олег Валерьевич дразнил "московской кукушкой".

Сейчас Ляшко, похоже, и дальше пытается сохранять баланс. Можно не сомневаться, что следующий бюджетный процесс будет сопровождаться громкими заявлениями Ляшко. Но если в ближайшее время ничего кардинально не изменится, то коалиция сможет рассчитывать на результативное голосование "радикалов" и в дальнейшем...



