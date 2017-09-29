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Минюст взялся расчищать украинский рынок нотариальных услуг
На сегодняшний день почти 200 нотариусам и госрегистраторам аннулирован или приостановлен доступ к Госреестру имущественных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.
Согласно недавно опубликованному на сайте Минюста поименному «санкционному» списку, по состоянию на 28 сентября, реестрами не могут воспользоваться 182 нотариуса и госрегистратора. Нарушителям грозит наказание от штрафа до уголовного дела.
По словам экспертов, чистка стартовала с начала года и продолжается по сегодняшний день.
«Это делают системно с начала этого года, насколько я знаю, выявляя нарушения при работе с реестрами. Ведь с начала этого года усилена ответственность нотариусов и регистраторов вплоть до уголовной», - рассказала UBR.ua директор в Агентства недвижимости «Левый Берег» Оксана Суслова.
Почему же список нарушителей решили обнародовать только сейчас?
Дело в том, говорят эксперты, что раньше такие инспекции не были согласованы с законодательством, а потому были «не совсем законными». После того, как процедуры привели в соответствие с законом и утвердили порядок проверок, чиновники начали активно наполнять список неугодных нотариусов.
«Эти почти 200 регистраторов попали под санкции на протяжении примерно 3-4 месяцев. Но учитывая, что нарушает примерно каждый третий нотариус, список должен быть раз в 5 больше. В целом по стране у нас примерно 7,5 тыс. нотариусов, 1,5 тыс. из них в Киеве. К концу года список отлученных от реестра может существенно расшириться», - отметил в разговоре с UBR.ua председатель Союза консультантов по недвижимости, юрист Иван Кудояр.
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