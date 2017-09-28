Не сепаратист. Что на самом деле установила лингвистическая экспертиза в деле Януковича

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

То, что экспертиза не нашла сепаратизма в высказываниях президента-беглеца Виктора Януковича, совершенно справедливо, но никакой "зрады" в этом нет.

Сегодня украинские СМИ облетели новости с заголовками что-то вроде "Экспертиза не нашла сепаратизма в словах Януковича", и воздухе тут же запахло очередной "зрадой". Однако при более детальном ознакомлении с информацией все оказалось далеко не так очевидно.

Дело осложнялось еще и тем, что СМИ ретранслировали выводы экспертизы не дословно, а скорее всего, записанные на слух с онлайн-трансляции заседания суда, где непосредственно журналисты не присутствовали. Как результат, выводы оказались неполными, а местами несколько искаженными и со смещенными акцентами.

Итак, экспертиза установила, что в интервью СМИ и публичных выступлениях Януковича отсутствуют "призывы к насильственному изменению конституционного строя в Украине или захвату государственной власти", а также "к изменению границ Украины". На первый взгляд, это выглядит как "зрада", но только на первый взгляд. На самом деле, если поднять интервью Януковича, которые он давал после своего бегства в Россию, то к изменению государственных границ Украины или свержению строя он, и правда, не призывал. Помимо рассказов о своих страусах, о том, что Межигорье ему никогда не принадлежало, и другой всем хорошо известной чепухи, Янукович разве что упорно называл незаконной нынешнюю власть, дескать, Майдан - это был государственный переворот, но это трудно квалифицировать даже как призыв к насильственному изменению конституционного строя. Что же касается ситуации на Донбассе, то Янукович, как и требовали кремлевские методички, всегда высказывался за территориальную целостность Украины, и даже о Крыме высказывался крайне аккуратно, никогда прямо не признавая российскую оккупацию. Последнего, к слову, от "легитимного" Путин, видимо, и не требовал.

При этом не нужно забывать, что Януковича судят не за сепаратизм и не за призывы к изменению государственных границ Украины, а за государственную измену. Одно, разумеется, никоим образом не исключает другого, но явно не одно и то же. Так что выводы экспертизы в этой части вполне объективные.

Что же касается главной улики в деле Януковича - его письма Путину, где говорится дословно следующее: "обращаюсь к президенту России В. В. Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", то тут речь идет тоже не о сепаратизме, и здесь экспертиза высказалась вполне четко.

По мнению экспертов, письмо Януковича к Путину с просьбой ввести российские войска в Украину является прямым призывом к нарушению ее суверенитета. "Употребленные лексемы могут быть направлены на российскую агрессию и нарушение суверенитета Украины", - говорится в заключении.

Собственно, прямые призывы и официальные обращения действующего главы одного государства к президенту другого с просьбой использовать на территории его государства свои вооруженные силы, а говоря проще, осуществить оккупацию своей страны - это как раз и есть государственная измена. И экспертиза квалифицировала письмо именно так.

Таким образом, никакой "зрады" в выводах экспертизы нет, и она стала еще одним доказательством в материалах дела, что безусловно поможет суду вынести непредвзятое, объективное и законное решение.