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Парадокс Лавриновича: у Порошенко должны быть полномочия Кучмы
16:36 28.09.2017 |
Одной из самых резонансных новостей конца сентября стало решение Апелляционного суда Киева, выпустившего на свободу из СИЗО Александра Лавриновича. Генпрокуратура обвиняет Лавриновича, бывшего при Януковиче министром юстиции, в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, т. е. по ст. 109 Уголовного кодекса. Такое же обвинение выдвинуто беглому Януковичу. ГПУ вменяет им в вину, что они осенью 2010 г. без решения Верховной Рады изменили Конституцию, вернув ее текст в редакции 1996 г., расширив таким образом полномочия президента за счет сужения полномочий парламента и правительства.
Согласно ст. 176 Уголовного процессуального кодекса к обвиняемым по ст. 109 УК не может быть применена никакая другая мера пресечения, кроме как содержание под стражей. Именно такое решение - о заключении под стражу до 2 ноября - принял в отношении Лавриновича Печерский райсуд столицы 15 сентября. И если Апелляционный суд Киева 27 сентября отменил данное решение, это значит, что он счел позицию ГПУ недостаточно обоснованной.
Естественно, блогосфера отозвалась на это событие шквалом критики как в адрес суда, так и в адрес ГПУ, которая, дескать, разваливает очередное дело. Однако гораздо интереснее другое - то, какую линию защиты выбрали Лавринович и его адвокаты. Ведь пока что судьба экс-министра еще не решена, и если он не сбежит из Украины, то суд над ним будет.
Лавринович придумал настаивать на незаконности конституционной реформы, принятой в 2004 г., и следовательно, на законности ее отмены в 2010 г. Но если реформа-2004 была незаконной, то и возвращение к ней в 2014 г. тоже незаконно, и тогда нужно признать законной самую первую, изначальную редакцию Конституции от 1996 г.
Выступая 27 сентября на заседании Апелляционного суда Киева, Лавринович так и заявил: «С октября 2010 г. в Украине действует текст Конституции, принятый 28 июня 1996 г.». Бывший министр юстиции утверждает, что решение Конституционного суда об отмене реформы-2004 по-прежнему действует, а принятое Верховной Радой в феврале 2014 г. решение о возвращении к редакции Конституции от 2004 г. никчемно, поскольку состоялось с нарушением процедур и законодательства.
Первоначальная редакция Конституции, как мы помним, установила в Украине президентско-парламентскую республику с очень широкими полномочиями президента. Как ими пользовался Леонид Кучма, мы тоже помним. В декабре 2004 г., во время Оранжевой революции, была проведена конституционная реформа, чтобы снизить цену президентской булавы. Это был вынужденный компромисс между оранжевыми и бело-голубыми. Виктор Ющенко не посмел нарушить этот общественный договор и правил с урезанными полномочиями. А Янукович с помощью Лавриновича на компромисс наплевал и присвоил себе полномочия, на которые его не избирали.
Очевидно, за это надо покарать, и тут нужен был бы не обычный суд, а трибунал над Януковичем и его приспешниками по делам об узурпации власти и госизмене. Делать это нужно было еще в 2014 г., внеся необходимые изменения в Конституцию (она не допускает создания чрезвычайных и особых судов). Но эта возможность была упущена, и теперь судьбу Лавриновича будут решать судьи, которые, возможно, своей карьерой обязаны тем же Януковичу и Лавриновичу.
Если будущий суд согласится с аргументацией Лавриновича и оправдает его, то это решение юридически признает то, о чем твердит экс-министр: что реформа-2004 была отменена законно и что в Украине сейчас действует Конституция в изначальной редакции 1996 г. Если называть вещи своими именами, то Лавринович предложил Петру Порошенко очень крупную взятку в обмен на свою свободу: суд признает Лавриновича невиновным, а Порошенко может забрать себе полномочия Кучмы. Если суд и вправду вдруг примет такое решение, то Юрий Луценко окажется в удивительной роли - генпрокурора, опротестовывающего свалившиеся на голову президента диктаторские полномочия.
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