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На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны - Матиос
10:31 28.09.2017 |
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что на складах боеприпасов в г.Калиновка Винницкой области не работала пожарная сигнализация, а также не хватало 50% технических средств охраны.
"Из недостатков, которые установило следствие - неработающая пожарная сигнализация, на 50% обеспеченность техническими средствами охраны", - сказал А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг.
Он также отметил, что имеет место кадровая проблема с сотрудниками военизированной охраны, которые имеют крайне низкую заработную плату, а работают там в основном пожилые люди.
По словам А.Матиоса, на момент возникновения чрезвычайного происшествия арсенал охраняло только несколько постов зенитного прикрытия арсенала и 17 сотрудников военизированной охраны.
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