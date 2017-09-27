Государство Катастрофа в Калиновке. Останутся ли ВСУ без боеприпасов

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Несмотря на весь несомненный ужас произошедшего в Калиновке, пожар на складах боеприпасов если и скажется на обороноспособности страны, то минимально.

Снова взрывы и снова склады, на этот раз Калиновка в Винницкой области. И опять склады артиллерийского вооружения, которые до начала войны на Донбассе считались одними из крупнейших.

Тут было складировано 188 тыс. т боеприпасов. Причем не только артиллерийские снаряды, но и реактивные снаряды для РСЗО "Град" и "Ураган". В 2000-х после снятия с вооружения оперативно-тактических ракет типа Р-17 (более известных по западной терминологии как SCUD) тут некоторое время хранилось ракетное топливо - меланж, но оно было утилизировано по одной из американских программ.

Сколько же снарядов осталось после трех лет войны и активного применения артиллерии на Донбассе, сказать очень сложно. Зато с уверенностью можно говорить о другом моменте: снова в огне оказались боеприпасы, которые были складированы на открытом воздухе. И это, увы, не халатность наших военных, а суровая реальность.

В результате вывода советского контингента из стран Восточной Европы в 1988-1990 гг. склады на территории Украины оказались просто переполнены. Снаряды и патроны сгружали, куда только можно, без учета возможностей складов. Именно поэтому в 1991 г. украинская армия получила просто невероятно большое количество боеприпасов разных годов производства - от 1950-х до самых свежих, которые явно были избыточны. И это прекрасно понимали не только у нас, но и на Западе.

Недаром европейцы и американцы все годы независимости Украины вкладывали колоссальные средства в утилизацию, а завод в Донецке работал чуть ли не в три смены. Отдельная строка - экспорт, причем хищнический, по бросовым ценам. Но опять-таки экспортировались только самые современные и ходовые на международном оружейном рынке боеприпасы, остальные так и оставались гнить дальше.

Не очень изменила ситуацию и война - за три года были отстреляны самые "свежие" из имевшихся боеприпасов, открытые же площадки складов почти не уменьшались. И понятное дело - регулярно взрывались.

Что было конкретно в Калиновке - диверсия или нарушение правил техники безопасности - сейчас по горячим следам однозначно сказать сложно, хотя основная версия, разумеется, диверсия, причем с применением "штурмового" беспилотника, о чем уже официально заявлено компетентными органами. Почерк тот же, что и на складах в Балаклее, где в марте произошел аналогичный пожар.

Подводя предварительный итог этого крайне неприятного инцидента, стоит все-таки сказать, что на боеспособности армейской группировки на Донбассе эти очередные взрывы вряд ли скажутся.

Во-первых, из-за относительно небольших масштабов. Если верить официальным сообщениям, то огнем охвачено всего 10% территории склада, даже от довоенных оценок это около 19 тыс. т боеприпасов.

Во-вторых, зная устройство подобного рода складов, можно смело говорить, что на открытых площадках хранились те боеприпасы, которые никогда не пошли бы в зону проведения АТО в силу того, что у них давно превышен срок хранения. А по имеющейся информации, пожаром уничтожены именно боеприпасы с открытых площадок, а не те, что хранились в подземных капонирах. Так что Украина лишилась преимущественно тех боеприпасов, которые и так нужно было утилизировать.

Ну и в-третьих, большое счастье, что все жидкое ракетное топливо уже вывезено с Калиновки, а спасательные службы крайне оперативно отреагировали, организовав эвакуацию граждан и локализацию пожара. Если бы не это, пострадавших, жертв и разрушений было бы куда больше.

Все вышеперечисленное, конечно, никоим образом не снимает ответственности за произошедшее с военных, которые допустили очередной "снарядный Армагеддон". Но личности ответственных и степень их вины должны определить следствие и суд.