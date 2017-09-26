Операция «перехват»: чем завершится борьба за «Укртрансгаз»

Дмитрий Рясной / UaProm

Взятый главой НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым курс на формирование жесткой управленческой вертикали в предприятиях холдинга подвергся корректировкам извне. В роли внешнего управляющего выступила команда Петра Порошенко. Недавно ее усилиями было заблокировано утверждение в должности главы «Укртрансгаза» ставленника Коболева Павла Станчака. Этой мерой президентское окружение пытается ускорить процесс перехода оператора газотранспортной системы под свой контроль. На случай, если глава НАКа не проникнется этим планом, его оппонентами уже разработан план «Б».

Кресло главы «Укртрансгаза» стало вакантным полгода назад, когда набсовет «Нафтогаза» одобрил предложение Андрея Коболева об увольнении с этой должности Игоря Прокопива. Месяц назад ему нашли замену: поляка Павела Станчака, который является выходцем из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG. «Ожидается, что до фактического исполнения обязанностей президента «Укртрансгаза» Станчак приступит сразу после завершения формальных процедур по оформлению всех необходимых документов», - так тогда комментировали принятое решение в пресс-службе НАК.

Сейчас оказалось, что эти формальности совсем не формальности. «Проведя конкурс вместе с набсоветом, который, к сожалению, уже почти в полном составе уволился, мы выбрали, по нашему убеждению, очень удачного человека (Станчака - ред.) для того, чтобы возглавить «Укртрансгаз» в этот период. Человека, который работал в PGNiG, своими руками выделял оператора ГТС GAZ-System. Сейчас его назначение заблокировано СБУ, которое не убирает секретный гриф с «Укртрансгаза», - заявил на прошлой неделе А.Коболев.

Если говорить простым языком, подчиненные Василия Грицака не выдают Павелу Станчаку санкцию на работу с документами в режиме ДСП (для служебного пользования). Причин никто особо не объясняет. Но важнее не они, а результат: в «Укртрансгазе» гриф ДСП имеет буквально каждый второй документ, благодаря чему П.Станчак просто не может полноценно управлять компанией.

Для А.Коболева это неприятно, но не критично: правление УТГ сформировано из его людей, а полномочия вр.и.о. главы этой компании исполняются относительно нейтральным лицом - первым вице-президентом «Укртрансгаза» Мирославом Химко. Одним словом, ситуация в компании оказалась законсервированной СБУ уже тогда, когда А.Коболев находился на финишной прямой формирования управленческого патриархата.

Проблема в другом: блокировка П.Станчака Службой безопасности Украины, которая, по сути, подчиняется президенту Петру Порошенко, это только начало большого пути. А его кульминация - это вывод активов «Укртрансгаза» из-под управления «Нафтогаза».

Для этого уже даже создано отдельное юрлицо - ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), которому планируется передать управляемые «Укртрансгазом» газотранспортную систему и подземные хранилища газа. Формально представители пропрезидентского лагеря пытаются упаковать это решение как прикладное выполнение плана анбандлинга (разделения функций) НАКа, на котором настаивают западные партнеры Украины.

Но это иллюзион. Почему? Ответ на тот вопрос можно найти, например, в законопроекте №6778, который недавно был одобрен Кабмином. Этим документом предлагается внести изменения в Закон «О перечне объектов госсобственности, не подлежащих приватизации», включив «Магистральные газопроводы Украины» в список предприятий, не подлежащих приватизации.

Если Верховная Рада примет эти правки, МГУ будет законсервировано в госсобственности. Неверное это и не плохо. Если бы не одно «но»: в 2019 году истекает срок обязательств «Газпрома» по прокачке своего газа транзитом через Украину в Европу, и если до этого времени официальный Киев не найдет достойную замену русским на западе, загрузка ГТС окажется под большим вопросом.



