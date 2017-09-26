Руслан Рудомський / Depo.ua

Неужели Плотницкий готовится к широкомасштабному наступлению Вооруженных сил Украины?

Несколько дней назад Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала на своем сайте собственный отчет, в котором говорилось, среди прочего, про огневые позиции, блиндажи и траншеи, которые были недавно благоустроены или еще строятся возле села Долгое, неподалеку от Луганска.

"21 сентября мини-БПЛА СММ зафиксировал траншейный экскаватор, 3 боевые машины пехоты (БМП-1) и признаки наличия действующего лагеря, а именно огневые позиции, блиндажи и траншеи - все, согласно оценке, недавно обустроены или еще строятся возле с. Долгое", - говорится в отчете.

Также рядом было зафиксировано большое количество вооружения и другой техники, которая на вид была в надлежащем состоянии, отремонтирована и заряжена: 30 танков (28 Т-64 и два - Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122-мм), 6 буксированных гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122-мм), 9 минометов (120-мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100-мм), а также 56 боевых машин пехоты (БМП).

Помимо этого наблюдателями ОБСЕ были зафиксированы 6 грузовиков, на каждом из которых была установлена зенитная установка (ЗУ-23, 23-мм), 14 бронированных машин (13 типа МТ-ЛБ и 1 БРДМ), 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (ВТ-55) и 3 инженерные машины разминирования (две УР-07 и одна УР-77).

В связи со всем этим возникает вопрос: с какой целью руководство "ЛНР" на четвертом году войны вдруг решило укрепить подступы к Луганску с подконтрольной Киеву территории Украины? Ответ на этот вопрос надо искать сразу в нескольких плоскостях.

Само по себе село Долгое на первый взгляд ничем не примечательно - до войны здесь проживало всего 311 жителей, а сейчас и того меньше. Однако, на протяжении всей своей истории оно было заложником своего географического положения. Дело в том, что село находится между Бахмутской трассой и рекой Донец в месте, где они больше всего сходятся. Учитывая стратегическую роль как трассы, так и долины реки в различных военных проектах, здесь имели место многократные противостояние за обладание этой территорией, в частности для контроля транспортных перемещений по "Бахмутке".

Так было во время Второй мировой войны, так происходит и сейчас - как видим, не стала исключением и эта война. Учитывая сложившуюся три года назад линию фронта, Луганск (так называемая "столица" так называемой "ЛНР") остается уязвим с трех сторон: восточной - со Станицы Луганской, северной - из Счастья, и западной - со стороны Бахмутской трассы, которая проходит через село Долгое. И если с восточного и северного направлений Луганск защищает широкая и бурная река Северский Донец (плюс укрепления здесь построены еще осенью 2014-го), то с запада город полностью беззащитен перед быстрым прорывом противника.

Но одного ли наступления Вооруженных сил Украины вдруг испугался главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий? И вот здесь есть все основания считать, что не только...

Давайте вспомним, как 19 сентября российская пропагандистка Анна Долгарева подняла на весь интернет кипиш о том, что главари "ЛНР" приказали вывести с передовых позиций все подразделения наемников, в результате чего там остались только донские "казаки" и банда "Призрак".

По ее данным, 18 сентября командование "ЛНР" отдало приказ вывести подразделения из "горячих точек" по линии Бахмутки, аргументируя это военными учениями.

"45 километров фронта контролируют два тербата. Казаки батальона "Ярга" и "Призрак". У Ярги формально 230 человек. На линии фронта могут находиться 160 - 170 человек. Примерно столько же в "Призраке", - орала она.

По ее словам, "казаков" просто бросили ждать смерти, потому что им там противостоят 6 тысяч украинских военных.

"Казаки думают, что это месть "Ярге" за то, что командование "ЛНР" пыталось снять их командира, но не получилось. Еще они думают, что тот же Желобок кто-то в командовании проиграл в карты украинском другану", - написала она.

Здесь стоит вспомнить, что у главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого с "казаками" и впрямь давние счеты. Кроме всего прочего, в апреле 2017-го года "атаман" "донского казачества" Козицын отдал приказ руководителям "казачьих" подразделений осуществлять сбор подписей местных жителей под обращением о выражении недоверия Плотницкому. Да и ранее они также заявляли, что выбрали "другой путь", отличный от того, который есть у "ЛНР". В ответ Плотницкий запретил сдавать им помещение для собраний.

Также стоит отметить, что Игорь Плотницкий всегда отличался тем, что старался не тратить ресурсы на обстрелы там, где можно было этого не делать. Если проанализировать статистику во время прошлогоднего сентябрьского режима тишины, а также нынешнего "школьного перемирия", то со стороны "ЛНР" было заметно тише, чем со стороны "ДНР".

Но не стоит думать, что Плотницкий это делает из чувства гуманизма, или чего-то подобного. Просто он, в отличие от того же Захарченко, всегда руководствовался логикой: чем больше снарядов он выстреляет, тем меньше ресурсов осядет в его карманах.

У "казаков" же Козицына на эту тему всегда было свое мнение. Более того: они приехали на украинский Донбасс с собственным оружием, устанавливали свое "самоуправление" (преимущественно на Луганщине в районе Бахмутской трассы) и мало в чем зависели от руководства "ЛНР". Поэтому конфликты между ними вспыхивали всю время.

Кстати, об оружии. Именно "казаки" Козицына массово ввезли на Донбасс компактные переносные ракетные комплексы 9П132 "Град-П" ("Партизан"). Это такая переносная установка, которая стреляет единичным снарядом от РСЗО "Град" калибром 122-мм.





Поэтому вполне логично, что имея такое оружие и налаженные каналы поставки боеприпасов из России, "казаки" замахнулись на свержение власти Плотницкого. И, судя по всему, главарь "ЛНР" решил пойти ва-банк: оставил "казаков" один-на-один с подразделениями ВСУ, а на случай, если они засекут #предательство и захотят отомстить - укрепить подступы к Луганску со стороны Бахмутской трассы. А, как мы уже выяснили, село Долгое для этого подходит идеально.

Конечно, это всего лишь версия. Но, согласитесь, она вполне имеет право на существование. Ведь ресурсы на временно оккупированных территориях потихоньку заканчиваются, а аппетиты захватчиков остаются на том же уровне, поэтому грабить не мешая друг другу становится все труднее и принцип "пауков в банке" рано или поздно должен сработать.

Что это означает для Украины? Скорее всего, что ничего грандиозного. Даже зная, что им противостоит лишь несколько сотен "казаков" на добрую половину "ЛНР", украинское руководство ВСУ вряд ли примет решение идти в широкомасштабное наступление до тех пор, пока не будет восстановлен контроль над украинско-российским государственным рубежом. А это, судя по всему, произойдет нескоро.