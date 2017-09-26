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Глава НБУ будет оставаться в неоплачиваемом отпуске до утверждения ее отставки - пресс-служба центробанка
09:09 26.09.2017 |
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева с 26 сентября продолжит находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.
"Согласно закону "О Национальном банке Украины" глава центробанка освобождается от должности Верховной Радой по представлению президента. В связи с этим В.Гонтарева находится в отпуске без сохранения заработной платы до соответствующего решения президента и парламента Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе при этом отметили, что глава НБУ не намерена возвращаться к работе в центробанк.
Как сообщалось, глава НБУ В.Гонтарева 6 апреля подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года.
С 11 мая по 26 сентября В.Гонтарева находилась в отпуске, исполняющим обязанности главы центробанка назначен ее первый заместитель Яков Смолий.
В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.
Затем длительное время Нацбанк возглавлял первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах - в 2000-2002 годы, 2004-2010 годы.
С конца 2002-го по 2004 год НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 годах премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.
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