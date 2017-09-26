Политический лизинг: Почему Саакашвили стал паразитом

Ігор Петренко / Depo.ua

Несмотря на всяческие попытки Михаила Саакашвили расшатать ситуацию, похоже, что большинство политических игроков не горит большим желанием иметь с ним дело.

Вчерашняя акция под Кабмином продемонстрировала настоящую поддержку Михаила Саакашвили. Вместе с мэром Глухова Мишелем Терещенко он провел флешмоб относительно проблемы растаможки автомобиля скорой медицинской помощи. "Вместо "скорой" нам сейчас нужна другая "скорая", для того чтобы избавиться от бессердечных совковых бюрократов", - традиционно пафосно заявил лишенный украинского гражданства политик. Кроме этого Саакашвили уже традиционно угрожал привести под стены Верховной Рады 17 октября толпы людей. Впрочем, фотографии и видео с места события дают понять: по-честному собрать он способен разве что два десятка человек. Причем, половина из них - это либо депутаты (как-то член "Движения новых сил" Юрий Деревянко, который ездит за Саакашвили по всей Украине), либо лояльные журналисты, которые просто с правильного ракурса снимали данный совершенно фейковый флешмоб.

В общем, шоу в центре Киева показало несостоятельность команды Саакашвили собрать для акции хоть какое-то достойное количество людей. Впрочем, многие в соцсетях оппонируют: мол, посмотрите, сколько людей этот политик собирает в регионах, на его выступления выходят тысячи! Впрочем, как рассказывают источники из окружения Саакашвили, на самом деле ради получения такого эффекта он использует две циничные технологии. В то время, как его реальная поддержка не имеет к этому абсолютно никакого отношения.

В чем же заключается данная манипуляция? Во-первых, Саакашвили и его соратники откровенно занимаются политическим "лизингом": ездят на чужие акции. Это может быть день города или какой другой праздник (кстати, эту технологию любит "юзать" и Юлия Тимошенко), либо же приезжают по приглашению местных политиков, которые сами при помощи админресурса собирают массовку.

К примеру, в минувшую пятницу Саакашвили приезжал в Черкассы, где его встречал мэр города - представитель лояльной к Саакашвили "Батькивщины" Анатолий Бондаренко. На площади собралось немало народу - около двух тысяч. Логично, что у тех, кто посмотрел видео данной акции, могло сложиться представление, что за Саакашвили действительно идут народные массы. Впрочем, реальность выглядит куда более прозаично. Просто мероприятие было организовано Бондаренко, тогда как Саакашвили только "паразитировал" на этом действе.

Во-вторых, поговаривают, что за Саакашвили, с самого начала акций в регионах, едет "караван" автобусов с людьми для обеспечения эффектной картинки. Если это так, то это - старая технология, которая показала свою эффективность в случае получения доступа к лояльному для себя медиа-ресурсу. Другое дело, что эту манипуляцию довольно легко раскусить, если не полениться и покадрово изучить акции. Наличие одних и тех же лиц во Львове, Виннице или Черкассах не сможет не вызвать интерес...

Понятно, что Саакашвили сейчас хочет нагнетать ситуацию, рассчитывая 17 октября все же не ударить лицом в грязь. Однако у него для этого банально нет ресурса. На это накладывается отсутствие у большинства политических игроков желания иметь с ними дело, особенно после шегинского "прорыва", который стал символом наплевательского отношения политиков на законы Украины. А следовательно, и на само государство...