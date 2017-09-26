Война и мир. Почему Сыроїд мерещится разоружение украинской армии

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Из-за неуемного желания оппонировать действующей власти во всем партия "Самопомич" исхитряется узреть "зраду" даже там, где ее и близко нет.

А учитывая неудержимую страсть спикеров "Самопомочи" к высокопарным и псевдоинтеллектуальным речам, за которыми крайне трудно найти что-то хотя бы отдаленно напоминающее здравый смысл, можно говорить о формировании оригинального стиля оппозиционной риторики и политической борьбы.

На этой неделе, даже в условиях отсутствия пленарных заседаний, привлечь к себе внимание в очередной раз умудрилась вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроїд. Она поведала журналистам о том, что инициированная Украиной миротворческая миссия ООН на Донбассе, о которой много говорят в последнее время, не только не является нашим союзником, но и совсем наоборот - миротворцы ООН потенциальные соратники оккупантов, если сами не оккупанты.

"Власть начала спекулировать на добром слове "миротворцы". Людям нужно понимать, что миротворцы не являются нашими союзниками. Они не приходят, чтоб помочь одному государстве воевать с другим. Их миссия - разоружение сторон", - заявила Сыроед, добавив, что разоружать миротворцы, по ее мнению, будут именно украинскую сторону, поскольку "Россия юридически не сторона конфликта", то есть их там нет. А значит, миротворцы войдут на Донбасс, разоружат ВСУ и помогут России провести выборы в условиях оккупации. "Мы нигде не слышим про деоккупацию, и это значит, что выборы фактически будут проведены в условиях оккупации - это то, что нам навязывает Россия", - заявила Сыроїд.

Кроме этого Оксана Ивановна в который раз прошлась по закону о реинтеграции Донбасса, дескать и закон предательский, и то, что его не показывают депутатам - предательство. И даже спецпредставителя США по Украине Курта Волкера приплела к делу, упомянув последнего в одном ряду с Владимиром Путиным, якобы они оба стремятся к выборам на Донбассе в условиях оккупации. Видимо, одних только внутреннеукраинских скандалов "Самопомочи" мало, нужен еще и международный.

Как видим, спич Сыроїд - это гремучая смесь передергиваний и манипуляций, обильно приправленная эмоциями, в виде тревожного предчувствия очередной "зрады". Многое в ее словах не лишено смысла, однако расставленные ею акценты и подмена понятий, серьезно извращают смысл и общий посыл. Да, никакие миротворцы никогда не помогают одной стране воевать с другой. В таком случае они тут же из миротворцев превращаются в обычных союзников. Это вроде бы более чем очевидно любому здравомыслящему человеку, но Сыроїд подает сие как неожиданное откровение.

Когда же Сыроїд утверждает, что в контексте миротворцев не слышит о деоккупации, то как минимум передергивает, если не прямо врет. Президент Петр Порошенко неединожды заявлял, что задача миротворцев - не заморозить конфликт, а "принести мир" и "восстановить суверенитет Украины". Последнее, кстати, прямо тождественно деоккупации.

Ну, и, когда Сыроїд говорит о "разоружении противоборствующих сторон", то она прямо подменяет понятия. У неискушенного слушателя тут же перед глазами рисуется картина, как "голубые каски" забирают у ВСУ оружие и отправляют украинских солдат по домам. В реальности, разумеется, ни о каком разоружении речь не идет. Речь идет об отведении сторон от линии разграничения, что прописано в Минских соглашениях и чего, не смотря ни на какие "мински", не удается достичь.

Подобных противоречий в словах Сыроїд можно найти еще достаточно много, однако не будем впадать в буквоедство, тем более что мотивы Оксаны Ивановны для подобных сознательных или бессознательных манипуляций обществом нам и так предельно ясны.

Сегодня главная политическая задача для "Самопомочи" - это максимально дискредитировать власть, а себя представить истинными и бескомпромиссными патриотами, которые не отдадут врагу "ни пяди родной земли". И для этого Садовый и соратники используют любой повод. Тем более, что придумать что-либо лучше войны на Донбассе для раздувания патриотической истерики крайне сложно. И тут для "Самопомочи" по большому счету не важно, что предложит власть. В их интерпретации это всегда будет зрадой. Даже если завтра Порошенко объявит России войну и лично поведет войска на штурм Донецка или дачи Путина в Ново-Огарево, то Сыроїд тут же назовет это "зрадой", дескать все пошли сдаваться в плен, но мы будем защищать свою землю до последнего.

Что же касается идеи привлечения миротворческой миссии ООН, то к ней действительно есть много вопросов. И в Украине об этом много говорят и пишут, вот только ставить знак равенства между миротворцами и оккупантами додумались лишь в "Самопомочи".