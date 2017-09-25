Порошенко подписал закон об образовании

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года, сообщается на официальном сайте главы украинского государства в понедельник.

Как отмечается в сообщении, принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Закон обеспечит реальные шаги ко включению Украины в европейское образовательное пространство.

"Это - одна из главнейших реформ, потому что ни от какой другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", - отметил П.Порошенко.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

19 сентября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об образовании" и передал на подпись президенту Украины.

