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Сбербанк уйдет из некоторых стран Европы из-за санкций
17:17 25.09.2017 |
Сбербанк России планирует закрыть бизнес в ряде стран Европы, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы сейчас тоже оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить", - сказал Г.Греф.
Он уточнил, что Сбербанк также будет оптимизировать работу своего центрального европейского офиса. "В общем-то, под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело", - пояснил топ-менеджер. По его словам, банк испытывает сильное давление европейского регулятора. "Хоть мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам, под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка - это, конечно, очень серьезно осложнило жизнь для маленького банка", - сказал Г.Греф. Он также сообщил, что европейскому подразделению Сбербанка приходится нести все издержки, связанные с надзором за ним как за системно значимой организацией.
В Европе Сбербанк представлен в виде Sberbank Europe - банковской группы со штаб-квартирой в Вене (Австрия). 100% акций группы принадлежит Сбербанку. Sberbank Europe присутствует в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Летом 2017 года Сбербанк продал свою "дочку" в Словакии.
В мае Г.Греф заявил, что Сбербанк России принял окончательное решение о переводе европейского бизнеса не единую лицензию со штаб-квартирой в Вене.
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