Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Через три недели - 18 октября этого года истекает срок закона Украины об "особом статусе" Донбасса. Россия уже начала качать ситуацию, что необходим новый закон. Для чего это делается?

Несмотря на то, что никакого "особого статуса", вытекающего из закона принятого ВР в 2014 году, на самом деле нет не только де-факто, но и даже де-юре, в Москве не преминули возможностью воспользоваться ситуацией в своих целях

Собственно, вопрос был поднят представителем России в Минской контактной группе Борисом Грызловым. В интервью одному из российских изданий российский политик напомнил, что срок действия закона "Об особенном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" заканчивается очень скоро, а закон этот "базовый для Минских соглашений". Дескать, после того, как срок действия закона истечет, Минские соглашения "исполнять будет невозможно".

А посему "Россия как страна-посредник настаивает, чтобы закон был продлен и дополнен положением о его вступлении в действие на постоянной основе", а по сути был принят "фактически новый, реально решающий политические проблемы закон".

Тут видимо стоит напомнить, что из себя представлял "базовый" для Минска закон. Принят он был еще в сентябре 2014-го, как раз к первым Минским договоренностям, и состоит из девяти статей, из которых вступила в действие только одна - под номером первым, который декларирует "временно, на три года ... особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В остальных восьми статьях перечисляется, собственно, то, что и определяет характер "особого порядка". Тут и амнистия для "участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", и "право языкового самоопределения каждого жителя" (формулировка более чем странная и явно неоднозначно трактуемая), и невозможность досрочно прекратить полномочия органов местного самоуправления, и государственная поддержка "социально-экономического развития отдельных районов", и создание "отрядов народной милиции", и ряд других "особенностей".

Все это спровоцировало в свое время бурные дискуссии внутри украинского общества и подозрения в "зраде", однако смысла в этих дискуссиях было крайне мало, так как реальное значение восьми ключевых статей закона стремится к нулю, поскольку в заключительных положениях законодатели установили своеобразный предохранитель, делающий практически невозможным введение всего закона в действие.

Дело в том, что эти статьи вступают в силу исключительно после того, как обретают полномочия органы местного самоуправления, избранные в "отдельных районах" в соответствии с Конституцией и законами Украины. Далее идет долгий перечень условий, которые должны быть соблюдены, выведения всех незаконных вооруженных формирований, боевиков и наемников, недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности и так далее. То есть, прежде чем "особый статус" реально вступит в силу "ДНР", "ЛНР" и установленные ими политические режимы должны быть полностью демонтированы. Все это сделало фактически невозможным реальное вступление закона в силу, что и подтвердилось последними тремя годами. Теперь же истекает даже срок действия декларативной части закона, а вместе с ней и потенциальная возможностью запустить все остальные его части.

Так что в том, что Грызлов "убивается" из-за истечения срока действия реально неработающего и не имеющего шансов реально заработать закона, нет никакой правовой логики, а вот идеологическая и политическая логика в этом есть. Устами Грызлова Москва дала понять, что обязательно воспользуется ситуацией, чтобы давить на Украину и требовать принятия нового закона об "особом статусе", куда более выгодного Кремлю, чем нынешний неработающий. При этом Киев Москва будет шантажировать угрозой выхода из Минска и возобновления полномасштабных военных действий на Донбассе. И чем ближе будет дата 18 октября, тем шантаж и требования России будут громче.

При этом "замена" для теряющего силу закона в Украине уже готовится. Речь идет о так называемом законе "о реинтеграции Донбасса", который уже "почти готов в СНБО", но которого пока никто не видел. Тем не менее главные новеллы этого документа уже активно обсуждаются в Украине - речь идет об отказе от термина АТО и официальном признании ОРДЛО оккупированными территориями - и России такой дискурс явно не нравится. Так что напоминание об истечении срока действия старого закона можно считать началом российских попыток повлиять на создание "закона об реинтеграции".

Что же касается намеков на отказ от Минских соглашений, то его вряд ли стоит воспринимать слишком всерьез. Возможности для большого наступления на Донбассе в 2014-м и 2015-м у России были куда лучше сегодняшних, но и тогда и сегодня "большая война" в Украине Путину скорее невыгодна.

Куда большие риски возвращение к вопросу "особого статуса Донбасса" несет для внутреннеполитической жизни Украины. Ни для кого не секрет, что любое упоминание "особого статуса" и всего с ним связанного от амнистии до "народной милиции" и русского языка крайне нервно и болезненно воспринимается украинским обществом. Так что даже само возвращение этого вопроса в повестку дня - это уже заметный дестабилизирующий фактор. Если же к делу присоединится явная и скрытая агентура Москвы, а вместе с ней и полезные идиоты из числа "зрадофилов" и гиперпатриотов, то "шатун" может получится знатный.

В любом случае многое, если не все, будет зависеть от окончательного текста закона "о реинтеграции Донбасса" и способности украинской власти грамотно и правильно донести до населения его смысл и содержание, что, к сожалению, удается далеко не всегда.