Балчун сравнил Польшу с Украиной: совершенно другая реальность

Польша и Украина - это совершенно другая реальность, невозможно сравнивать. Об этом сказал в интервью польскому изданию Wiadomosci Onet экс-глава правления Укрзалізниці Войцех Балчун.

"Я всегда обсуждал, Польша находится на Западе или на Востоке. И с точки зрения Украины Польша определенно находится на Западе. Это даже невозможно сравнивать", - считает он.

Балчун отметил, что коррупция - одна из самых больших проблем в Украине и бороться с ней очень сложно. "Это не изобретение последних лет. Это как определенная традиция, которой может быть сто или более лет. Так что это борьба с менталитетом. И это очень трудная задача, потому что во многих случаях коррупция вообще не признается", - сказал Балчун.

Экс-глава Укрзалізниці отметил, что Украине необходима реформа судебной системы. "В нашей стране существует правовая система, и существует традиция ответственности - за слово, за государство. Там (в Украине, - ред.) - все еще впереди. Реформа судебной системы, заставляющая суды принимать объективные и независимые решения, будет действовать "в пользу" правопорядка, а не "от имени" кого-то", - добавил Балчун.