Еще одна неделя была крайне небогата событиями на линии соприкосновения

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Продолжается "школьное перемирие" с фиксированными 20-30 обстрелами без использования артиллерии крупных калибров - максимум, что отмечают наши военные - это минометы калибра 82 мм. Увы, под конец недели пришло трагическое известие о гибели одного из наших бойцов (застрелен снайпером) на луганском направлении. К сожалению, на сегодня назвать фамилию, звание и часть, в которой служил герой пока нельзя - прежде всего об этом должны узнать родственники.

Некоторую нервозность нашим военным и боевикам "на той стороне" принесла погода, которая в последние дни установилась жаркая и сухая с порывами ветра. Что и привело к многочисленным пожарам.

Самым масштабным был пожар в районе села Малоянисоль Никольского района (36 км от Мариуполя). Тут в пятницу 22 сентября после обеда загорелся склад боеприпасов одной из "местных" частей. Причина банально проста - сухостой, деревянный забор, неумышленный (или умышленный - в этом еще будет разбираться военная прокуратура) поджог. Только к утру следующего дня с привлечением пожарного танка с огнем удалось справиться.

В субботу же произошел и инцидент в "серой зоне" под оккупированным Докучаевском. На этот раз пожар возник прямо на минном поле. Начавшиеся подрывы мин боевики приняли за наступление ВСУ, о котором каждый день твердят их пропагандистские телеканалы. Итог - перекрытый пункт пропуска и к утру воскресенья многокилометровые очереди мирных жителей, которые в последние дни массово едут на мирный Донбасс за пенсией и дешевыми продуктами.

Сведений с оккупированных территорий немного, однако есть информация, что огромный пожар охватил "полигон армии ДНР" в районе Моспино, есть очаги возгорания в районе Макеевки, ветер повалил множество деревьев в Донецке.

На фоне постоянного ухудшения положения жителей оккупированных территорий происходит дележка сверхдоходов и "закручивание гаек" в верхах "молодых республик". Иначе сложно назвать субботнюю инсценировку подрыва "правой руки" Захарченко некоего "министра доходов и сборов ДНР" Тимофеева по прозвищу "Ташкент".

Мало того, что никто не пострадал, так уже вечером было заявлено, что поймана "группа диверсантов" из шести человек, которая якобы "сотрудничала с Главным разведывательным управлением министерства обороны Украины". Фактически это не что иное как "легализация" ранее захваченных по разным причинам заложников из числа проукраински настроенных граждан. Нет никаких сомнений, что скорый суд выпишет им по 13-15 лет тюрьмы, как это было ранее в "Луганской народной республике" с якобы "корректировщиком огня".

Продолжается почти незаметный для СМИ процесс перевооружения и реформирования вооруженных сил. На этой недели в печать попали фотографии двух очередных бронекатеров типа "Гюрза", которые своим ходом шли по Днепру из Киева в Одессу. Таким образом, очень скоро общее количество бронекатеров в составе ВМСУ возрастет до шести.

Серьезным образом укрепляется еще одно силовое ведомство - Государственная пограничная служба. Причем как вооружением и оборудованием, так и организационно. Ее руководитель Петр Цигикал заявил о планах создания Лисичанского пограничного отряда. На сегодня на Донбассе действуют три отряда: Донецкий, Краматорский и Луганский, чего явно недостаточно как для контроля государственной границы, так и работы на линии соприкосновения.

А буквально в те же дни Посольство США в Украине официально передало пограничному спецназу "Дозор" 30 монокуляров, на общую сумму около $150 тысяч. Это помощь в рамках проекта международной технической помощи "Содействие реформированию и укреплению потенциала Государственной пограничной службы" уже не первая - ранее сообщалось, что погранслужба получила радиостанции военного образца производства компании Harris стоимостью более $21 млн, спортивное оборудование для тренировок, принадлежности для проведения тренингов, мишени, экипировку и медицинское оборудование.

Усиливается также и Национальная Гвардия. Общий объем закупок по понятным причинам "остается за кадром", но отдельные эпизоды попадают в СМИ. Так, на днях в прессе появились детали закупок автомобильной техники только по одной части - Отдельного батальона охраны и обеспечения Главного Управления НГУ в Киеве. Из них следует, что до декабря 2017 года "гвардейцы" должны получить 16 автомобилей КрАЗ-6233 и 6 седельных тягачей КрАЗ-64431-02 для перевозки танков.

В целом же можно говорить, что на сегодняшний день самые мрачные прогнозы, связанные с проведением Россией масштабных учений "Запад-2017" не реализовались, на фоне позиционной войны наша страна продолжает постепенное укрепление своих вооруженных сил, а оккупированные территории день за днем продолжают окунаться в хаос экономических проблем и безработицы.