Всемирный банк и МВФ недовольны доработанным проектом пенсионной реформы

Всемирный банк и Международный валютный фонд недовольны доработанным проектом пенсионной реформы.

Об этом сообщила директор банка по Украине, Молдове и Беларуси Сату Кахконен в ходе Ukrainian FinancialForum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини.

По ее словам, ВБ и МВФ направили правительству письмо с замечаниями к документу.

Недовольство вызвала поправка к проекту, предусматривающая начало индексации пенсий по новой формуле только с 2022 года.

Тогда как в изначальном варианте речь шла о 2019 году.

"Если бы я была на вашем месте, я бы очень озаботилась по этому поводу. Не откладывайте введения индексации на три года", - сказала Кахконен.

При этом она подчеркнула, что реформу нужно делать с учетом интересов населения, чтобы достичь справедливого подхода в вопросе выплаты пенсий.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман выступает за принятие Верховной Радой пенсионной реформы 3 октября.