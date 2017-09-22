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Всемирный банк и МВФ недовольны доработанным проектом пенсионной реформы
Всемирный банк и Международный валютный фонд недовольны доработанным проектом пенсионной реформы.
Об этом сообщила директор банка по Украине, Молдове и Беларуси Сату Кахконен в ходе Ukrainian FinancialForum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини.
По ее словам, ВБ и МВФ направили правительству письмо с замечаниями к документу.
Недовольство вызвала поправка к проекту, предусматривающая начало индексации пенсий по новой формуле только с 2022 года.
Тогда как в изначальном варианте речь шла о 2019 году.
"Если бы я была на вашем месте, я бы очень озаботилась по этому поводу. Не откладывайте введения индексации на три года", - сказала Кахконен.
При этом она подчеркнула, что реформу нужно делать с учетом интересов населения, чтобы достичь справедливого подхода в вопросе выплаты пенсий.
Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман выступает за принятие Верховной Радой пенсионной реформы 3 октября.
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