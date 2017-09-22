Повышения пенсий в октябре не будет. Урок саботажа от Тимошенко и Коломойского

Юрий ВАСИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Причина - парламент так и не дошел до пенсионной реформы. Законопроект теперь будет рассматриваться в октябре, однако как минимум месяц пенсионеры будут получать пенсии по-старому.

Человек рабочей профессии со стажем работы 37 лет, который сейчас получает 1463 грн, после осовременивания будет иметь ежемесячную пенсию 2961 грн. Уже с 1 октября украинские пенсионеры будут получать больше денег - это и есть справедливость, которой мы стремимся достичь", - анонсировал планы правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

То, что пенсионная реформа будет проходить в парламенте трудно, было понятно сразу, но все же оставалась надежда, что политсилы достаточно попиарятся и поддержат правительственный документ с изменениями, поправками, как приняли закон об образовании. Но нет, - популизм победил над разумом.

В среду на заседании Кабинета министров Гройсман обвинил парламент в умышленном затягивании работы, чтобы не принимать на этой неделе пенсионную реформу. Это делается с помощью огромного количества правок, очень часто технического характера "и" на "и" или наоборот, знаки препинания, другие филологические тонкости, которые обсасывают, требуют ставить на голосование и, таким образом, крадется драгоценное время.

"Идет искусственное затягивание некоторыми политическими силами рассмотрения судебной реформы, чтобы исключить принятие пенсионной реформы, - отметил премьер. - Для того чтобы украинские пенсионеры не смогли получить повышенные пенсии в октябре. Я просто подчеркиваю, что искусственное затягивание - это преступление" .

Он посоветовал следить за теми, кто среди нардепов затягивает процесс принятия пенсионной реформы. А делали они это открыто, более того, по завершении заседания разбрелись телеканалами, где будут рассказывать очередные "измены".

Рассмотрение судебной реформы, которым депутаты занимались три дня подряд, превратился в битву филологов-украинистов, а не юристов. Оксана Сыроид и ее коллеги из "Самопомочи" Елена Сотник и Руслан Сидорович очень прониклись русизмами в документе. Они настаивали на голосовании за каждую из поправок, но ни одна не набрала даже сотни голосов. Хронологически на это потрачено 26 минут. Далее инициативу перехватили депутаты из "Батькивщины", которые каждую свою поправку обставляли громкими политическими заявлениями. И все их предложения едва набирали 50 голосов. Причем, не голосовали те фракции, от которых эти поправки и поступали. В чем может убедиться любой, открыв сайт Верховной Рады.

В конце концов муки вокруг судебной реформы вчера закончились в 18:17 на 942-й поправке. Сегодня утром с нее и начнут, и учитывая, что пятница у нардепов, как у студентов день предметов по выбору, далеко не все выберут работу в сессионном зале. Поэтому к пенсионной реформе руки у депутатов сегодня скорее всего не дойдут. Далее будет не сессионная неделя, и только в октябре они снова соберутся и вернутся к судебной реформы. Если не завершат рассмотрение поправок сегодня. И, опять же, никто не дает гарантии, что документ будет проголосован. Прогнозируемо будут демарши, обвинения, попытки сорвать работу, какой-то цирк под Радой.

Вчера спикер попытался добиться от депутатов продолжения работы к рассмотрению всех пунктов повестки дня, в том числе и пенсионной реформы. В истории ВР такое бывало много раз, и парламент мог выдавать эффективные решения. Вопрос ставился на голосование трижды.

Страна должна знать своих героев: "Батькивщина" Тимошенко, "Возрождение" Хомутынника, "Самопомощь" Садового, "Опоблок" Левочкина-Ахметова-Медведчука, "укроповци" Коломойского, "свободовцы" Тягнибока не дали ни одного голоса. Залищук не голосовала, Найем с Лещенко отсутствовали, Савченко против. Компания разношерстная, но это только внешне.

И, последнее. На днях в соцсети повезло наткнуться на интересную книгу - американский учебник по саботажу 1944 года издания. Читаем его рекомендации: "Когда вас о чем-то спросили, давайте длинные и бестолковые объяснения, задавайте бесконечные уточняющие вопросы или вступайте в длительную переписку по распоряжениям, при малейшей возможности придирайтесь к формулировкам и содержанию, дискриминируйте эффективных сотрудников, высказывайте несправедливые претензии к их работе". Когда был тот 1944-й, а методы саботажа неизменны ...