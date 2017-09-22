Ігор Петренко / Depo.ua

Ответ на то, почему именно сейчас произошла активизация уголовного преследования экс-главы АП времен Януковича Сергея Левочкина, стоит искать в кулуарных играх.

Забытый всеми Виктор Янукович, который, если верить СМИ, живет в шикарном особняке маршала Буденного под Москвой, сегодня решил прокомментировать судебный процесс по экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в деле о захвате власти, где, кстати, фигурирует и он сам. "Арест экс-министра юстиции Александра Владимировича Лавриновича - это агония и политическая месть нынешней верхушке власти Украины, которая пытается фабриковать уголовные дела против своих политических оппонентов", - говорится в заявлении, опубликованном Юрием Кирасиром, пресс-секретарем его сына, Александра Януковича. При этом он отметил, что Лавринович "оказался за решеткой потому, что он, как министр исполнял возложенные на него законом функции".

Впрочем, если Янукович готов не дать в обиду, хотя бы публично, экс-министра юстиции, то за еще одного своего бывшего соратника, экс-главу АП Сергея Левочкина Янукович точно не заступится. И это вполне понятно: президент-беглец считает своего бывшего главного канцеляра причастным к поддержке Майдана. Но это - исключительно личные проблемы Януковича. Другое дело, могут действительно возникнуть серьезные проблемы у Левочкина, против которого НАБУ, как оказалось, еще с мая потихоньку расследует дело о незаконном обогащении нынешнего нардепа от "Оппоблока".

"Производство было начато САП по обращениям нардепов Мосийчука и Рабиновича еще 26 мая этого года", - отметил руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, добавив, что тогда он и поручил Национальному антикоррупционному бюро провести расследование. О каких преступных действиях Левочкина говорится в этом деле? НАБУ расследует наличие недвижимости во Франции нынешнего нардепа от "Оппозиционного блока", который, если верить его официальной биографии, никогда не занимался предпринимательской деятельностью.

Стоит отметить, что в течение последнего времени лидер "За Жизнь" Вадим Рабинович неоднократно жаловался на конфликты с представителями "Оппоблока" и лично Сергеем Левочкиным. Что же касается Мосийчука, то его участие в этом процессе, похоже, связано с серьезным охлаждением отношений между его патроном Ляшко и Левочкиным, которое началось после парламентских выборов 2014 года. Что именно не поделил главный "радикал" страны с одиозным экс-"регионалом" - деньги или какие-то должности - неизвестно.

Что бы там ни было, но на этой теме попытались попиариться "фронтовики". Так, на днях руководитель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак победно заявил, что, мол, именно его политсила добилась открытия дела со стороны НАБУ. "Хотел бы поздравить всех нас, что в конце концов вчера, благодаря общественности, НАБУ открыло дело относительно расследования коррупционных деяний Сергея Левочкина", - сказал Бурбак, приписав себе чужие лавры ...

Впрочем, стоит отметить, что "фронтовики" пытаются сейчас привязать Левочкина к упомянутому выше делу по захвату власти, в которой фигурируют Лавринович и Янукович. Так, 20 нардепов, которые представляют ОО "Свободные люди" - крыло НФ, которое ориентируется на председателя ВР Андрея Парубия - на днях обратились к генпрокурору Юрию Луценко с требованием привлечения к ответственности экс-главы АП, "учитывая свою политическую позицию и должностные полномочия, он не мог не быть соучастником государственного переворота". Не стоит забывать и о давней вражде между Левочкиным и главой МВД Арсеном Аваковым. Последнему приписывают давнюю заинтересованность в взятии под контроль телеканала "Интер", владельцем которого является нардеп из "Оппоблока".

Понятно, что подобная активизация "антилевочкиного движения" не может быть случайной: причин заняться им у правоохранительных органов было более чем достаточно, но в течение трех лет, нынешнего нардепа никто и пальцем не трогал. Учитывая это, стоит искать реальные версии появления проблем у Левочкина в кулуарных играх. А в этом заинтересованных лиц - более чем хватает...

Во-первых, уголовное производство по Левочкину автоматически дает политическую выгоду НАБУ и лично Артему Сытнику, которого в последнее время регулярно критикуют за отсутствие громких дел против бывших деятелей режима Януковича. Теперь Сытник сможет всегда сказать: я, мол, не баклуши бью, а Левочкина "мочу".

Во-вторых, не стоит забывать, что Левочкин, несмотря на его почти абсолютную неприкосновенность (и дело здесь даже не в депутатском мандате), часто попадает под удары со стороны конкурентов. Кроме упомянутых выше Рабиновича и Авакова, есть и другие менее публичные конкуренты, которые воюют с Левочкиным медийными методами.

Все эти процессы сопровождаются постепенным ослаблением команды "газовиков". Так, не стоит забывать о экстрадиционном процессе Дмитрия Фирташа в США. А потому, Левочкину актуализацией уголовных дел могут прозрачно намекать: твой соратник уезжает за океан, а ты садишься здесь. Или договариваешься.

Судьба Левочкина зависит от политической воли власти. Впрочем, на самом деле Левочкин, видимо, свято верит в то, что ему ничего не грозит. И не только из-за хорошей осведомленности - как-никак, он находился на высших ступенях еще со времен президентства Леонида Кучмы - а потому, он действительно верит в действенность его величества "договорняка"...