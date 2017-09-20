По данным ЭП, Фаворитом стал правительственный выдвиженец Игорь Митюков.

Заседание номинационного комитета, на котором должны были выбрать независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом ЭП сообщил собеседник в Кабмине.

"Назначенное на 20 сентября заседание не состоялось из-за отсутствия кворума", - сказал собеседник.

Как известно, на прошлой неделе рабочая группа номинационного комитета, функционирующего при Министерстве экономики, завершила отбор кандидатов на должность независимого члена Набсовета.

По данным ЭП, Фаворитом стал правительственный выдвиженец Игорь Митюков. Всего на эту должность было отобрано 5 кандидатов.

Ранее независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" перечислили причины, которые вынудили их написать заявления об отставке.

Об этом говорится в письме главы набсовета Пола Ворвика в адрес вице-премьера Владимира Кистиона, которое есть в распоряжении Экономической правды.

Так, среди основных причин, которые вызывали беспокойство у членов набсовета, были вмешательство правительства в деятельность "Укртрансгаза" и "Укргазвыдобування". Как указано в письме, Кабмин вмешивался в решения относительно назначений на должности главы правления одной из компаний и других работников, а также в планы совершения отделения (анбандлинга).

Кроме этого, члены набсовета "Нафтогаза" обвинили представителей исполнительной власти в отсутствии поддержки относительно корпоративного управления, корпоративной стратегии и содержательного утверждения финансовых планов предприятий группы на 2017 год.

Еще одним решением, которым недовольны подписанты, стало назначение руководителей и технических специалистов, которые были уволены из Нафтогаза, на должности в правительстве.

"На мой взгляд, эти события существенно усложняют исполнение полномочий независимого члена Наблюдательного совета. Набсовет не в состоянии работать так, как это согласовывалось ранее, а именно, на принципах целостности, прозрачности и справедливости", - сказано в тексте письма.

Напомним, 19 сентября независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили уйти в отставку.

Как сообщала ЭП, весной текущего года трое независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Чарльз Проктор, Маркус Ричардс и Пол Уорвик обратились к правительству с предупреждением о возможном уходе в случае отсутствия сдвигов в решении хронических проблем НАК.

Это же заявление подписала Юлия Ковалив, которая тогда занимала пост главы наблюдательного совета "Нафтогаза".

Чарльз Проктор в начале сентября сообщил, что покинет компанию 30 сентября.

3 апреля Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета компании по собственному желанию.