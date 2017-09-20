Сергій Колодій / Depo.ua

Генеральная прокуратура Украины, расследуя растраты бюджетных средств полтавскими чиновниками, провела санкционированные Печерским судом Киева обыски в Полтавском горсовете.

20 сентября, в Полтавском городском совете планировалось очередное заседание исполнительного комитета под руководством мэра Александра Мамая. Но все планы городских чиновников свели на нет следователи Генпрокуратуры, которые появились утром у здания мэрии с решением Печерского суда Киева на руках и устроили обыски в помещениях горсовета. В первую очередь, прокурорских гостей интересовали рабочие места мэра и его заместителей: первого заместителя Михаила Шевченко, заместителя по вопросам ЖКХ Андрея Лямина, заместителя по вопросам исполнительных органов Виталия Никипелова и заместителя по вопросам деятельности исполнительных органов Наталии Сук. Не обошли вниманием правоохранители и кабинет секретаря горсовета Оксаны Деркач. Также были сообщения об обысках в Управлении Жилищно-коммунального хозяйства и дома у мэра и его заместителей.





Обыски в Полтавском горсовете - не новость: правоохранители неоднократно проводили следственные действия в Управлении ЖКХ. Например, 6 апреля сотрудники полиции провели выемку документов в Транспортном отделе горисполкома, что впоследствии привело к увольнению с должности многолетнего руководителя отдела Юрия Андросова. Несколькими днями позже в полтавский горсовет пришли проверяющие от "Убоп" и изъяли документы в управлениях ЖКХ, капитального строительства, отделе кадров, управлении имуществом, управлении экономики, а также в двух кабинетах полтавского городского председателя и первого заместителя.

Но сегодня впервые был проведен масштабный обыск, который не обошел ни одного чиновника мэрии. Чиновники всячески старались избегать комментариев, а если и комментировали, то были немногословны. "В городском совете проводятся следственные действия, проводятся обыски в кабинетах заместителей городского главы, в частности, и в моем кабинете был произведен обыск. На данный момент, на сколько мне известно, ничего не изымалось в результате обысков. А что будет дальше - это знает только следователь, но он вряд ли расскажет", - рассказал заместитель мэра по вопросам деятельности органов исполнительной власти Виталий Никипелов.





Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, Главным следственным управлением осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам возможного хищения служебными лицами Полтавского городского совета бюджетных средств, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. В ходе расследования следователи проверяли обстоятельства использования чиновниками Полтавского городского совета бюджетных средств в течение 2016-2017 годов, которые были выделены управлению ЖКХ исполкома Полтавского городского совета на проведение строительных работ, в том числе возможные факты перечисления указанных средств на счета фиктивных предприятий. Следователи прокуратуры получили постановление Печерского районного суда Киева на проведение обысков помещений государственных учреждений и коммерческих структур, частного жилья и автомобилей чиновников, которые имели отношение к распределению и использованию указанных бюджетных средств.

Учитывая постоянный интерес правоохранителей к полтавским руководителям города, а также последние скандалы, можно предположить, что речь может идти о расследовании расходов бюджетных средств на ремонт полтавских дорог и дворовых проездов. Ведь почти все тендеры на эти работы, в последнее время, выигрывали две, на удивление, "фартовые" фирмы с харьковским корнями: "Будгарант-7" и "Управление механизации строительства № 23". Зато Полтавский городской совет, с подачи Александра Мамая 31 января 2017 года принял решение о ликвидации коммунального предприятия "Городской дорожно-эксплуатационный участок", которое должно организовывать ремонт и эксплуатацию полтавских путей.

Кроме того, в мае 2017 года территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) сообщил, что антиконкурентные действия Полтавского горсовета привели к потери местного бюджета почти в размере 19 млн грн, из-за того, что местная власть фактически устранила с рынка госзакупок КП "ПМШЕД". Так, в апреле 2016 года УЖКХ провело закупку услуг по содержанию в надлежащем состоянии объектов благоустройства и зеленых насаждений. В перечень работ входило содержание улично-дорожной сети Полтавы, ожидаемая стоимость которой - 65,87 млн. грн. В закупке приняли участие три компании: КП "ПМШЕД", ЧП "Будгарант-7" и "УМБ №23". Самое выгодное предложение предоставил первый участник - 47,043 млн. грн, но в Управлении ЖКХ его отклонили из-за якобы несоответствия условиям проведения закупки. После чего УЖКХ признало более выгодным и акцептировало предложение ПАО "УМБ №23" и заключило с обществом договор на 65,69 млн. грн, что на 18,65 млн. грн. превысило предложение "ПМШЕД". При этом следует заметить, что УЖКХ и КП "ПМШЕД" - связанные юридические лица, Управление фактически осуществляет контроль деятельности коммунального предприятия, поэтому очень странно, как это ее же компания умудрилась не подготовиться должным образом к торгам.

"Это нарушение конкурентного законодательства. Отдельные субъекты хозяйствования получили преимущество над КП "ПМШЕД" не благодаря собственным достижениям, а из-за влияния органа местного самоуправления", - отметил тогда председатель Полтавского теротделения АМКУ Владимир Онищенко.

Также, сегодня стало известно, что прокуратура начала досудебное расследование относительно незаконного обогащения заместителя городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов Наталии Сук. Как утверждают аналитики проекта "Декларации", в 2016 году она приобрела квартиру и авто на общую сумму более 900 тыс. грн, хотя ее доходы за год составили всего 207 тыс. грн. За следующий год она задекларировала 200 тыс. грн доходов, и все равно доходы чиновницы не соответствовали затратам. Прокуроры взялись проверять законность приобретения Натальей Сук в собственность этих активов. Дело рассматривают по статье 368-2 Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обогащение".

Следует добавить, что несмотря на то, что Полтава не часто привлекает внимание в общероссийском информационном пространстве, что дает возможность мэру Александру Мамаю "хозяйничать" в городе тихо, он все равно периодически попадает в поле зрения правоохранителей. Так, год назад Мамая обвинили в том, что он через своего заместителя пытался подкупить местную судью, чтобы та закрыла какое-то административное дело против него. И последние события подтверждают, что оставлять его в покое правоохранители не собираются.