Порошенко просит Совбез ООН развернуть миротворческую миссию на Донбассе

Президент Петр Порошенко просит Совет безопасности Организации Объединенных Наций развернуть миротворческую миссию на Донбассе.

Об этом он сказал на саммите Совбеза ООН по вопросам миротворчества в США, передают Українські Новини.

"Чтобы восстановить мир в моей стране, весной 2015 года я официально попросил председателя Совета безопасности инициировать надлежащие процедуры для развертывания миротворческой операции ООН в Украине. С тех пор эта просьба получила дополнительную актуальность. Ситуация не становится лучше на Донбассе. Несмотря на повторяющиеся инициативы по прекращению огня, обычные люди продолжают страдать... Я хотел бы подтвердить свою просьбу к этому Совету о развертывании миротворцев на Донбассе - нам нужно двигаться вперед по этому пути, чем раньше - тем лучше", - сказал он.

Порошенко приветствовал начало дискуссии по этому поводу между членами Совбеза и заверил в готовности Украины к конструктивной работе.

В то же время он акцентировал на том, что для эффективной работы миссии и урегулирования ситуации необходим вывод из Украины всего иностранного военного персонала, наемников, их оружия и техники.

Также, по его словам, должен быть обеспечен международный контроль над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы.

Глава государства подчеркнул, что развертывание на Донбассе миротворческой операции должно восстановить справедливость, а не заморозить конфликт и "зацементировать" оккупацию.

Как сообщали Українські Новини, 5 сентября Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею введения миротворцев ООН на Донбасс при условии их размещения с согласия самопровозглашенных "Донецкой" и "Луганской" "народных республик" исключительно на линии соприкосновения для обеспечения безопасности наблюдателей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Порошенко считает, что размещение миротворческой миссии ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы, стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования и исключает возможность участия в ней представителей России или согласование этого вопроса с боевиками.

11 сентября в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин согласился не ограничивать миссию ООН только линией разграничения.