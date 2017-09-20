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СБУ заблокировала назначение нового главы "Укртрансгаза" - "Нафтогаз"
13:35 20.09.2017 |
Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала назначение главой ПАО "Укртрансгаза" Павла Юзефа Станчика, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве в среду.
"Проведя конкурс вместе с набсоветом, который, к сожалению, уже почти в полном составе уволился, мы выбрали по нашему убеждению, очень удачного человека для того, чтобы возглавить "Укртрансгаз" в этот период. Человека, который работал в PGNiG, своими руками выделял оператора ГТС GAZ-System... Сейчас назначение заблокировано СБУ, которое не убирает секретный гриф с "Укртрансгаза", - сказал он.
А.Коболев добавил, что в таких условиях назначать П.Станчика нельзя, поскольку это не позволит ему полноценно управлять компанией.
"Мы не готовы идти на создание "серых зон", как это было при работе Войцеха Балчуна в "Укрзализныци", - резюмировал он.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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