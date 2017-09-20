Если Тимошенко недоступна. Как Рабинович и Богомолец сыграли за Саакашвили

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Явление Михеила Саакашвили столичному народу, о котором так долго говорили после его прорыва через границу, наконец-то произошло.Михеил Николозович, который, несмотря на символичный день Архистратига Михаила, судя по всему, до последнего не мог решиться, ехать ему сегодня в стольный град или не ехать, все же решил появиться в Киеве. И очень похоже на то, что его к этому подтолкнул большой митинг "белых халатов" против медицинской реформы, организованный нардепом от БПП Ольгой Богомолец. Ведь именно "медики" и создали гастролеру-апатриду так необходимую тусовку.

В Киеве грузинский реформатор удивил собравшихся, с одной стороны, подозрительно миролюбивой риторикой по отношению к президенту Петру Порошенко, а с другой - рядом достаточно экстравагантных даже для Саакашвили высказываний. Нет, "барыга" остался "барыгой", тут Михеил Николозович проявил удивительную преданность своей терминологии, но во всем остальном он был к главному своему оппоненту удивительно мягок. Дескать, лично к Порошенко у него никакой ненависти нет, он-де лишь жертва системы, а во всем виновны проклятые олигархи. Даже рассказал, что уволил своего пресс-секретаря, которая позволила нелицеприятно отозваться о президенте.

Отдельно Саакашвили устами своего соратника нардепа Юрия Деревянко заверил всех, что никакой революции и Майдана они не хотят и организовывать не планируют, а все их акции будут исключительно мирными и спокойными.

При этом Саакашвили повеселил присутствующих конспирологической историей о складе денег на первом этаже Администрации президента, при помощи которых там подкупают народных депутатов; о том, как "два или три раза" ему Порошенко предлагал кресло премьера (мол, так часто предлагали, что точное число раз и не упомнишь); и о том, что стране нужна правильная "селекция" народных депутатов (нужно ли народных избранников при этом скрещивать и перекрестно опылять, реформатор не уточнял). В общем, такая себе смесь Махатмы Ганди с Евгением Петросяном.

Стоит отметить, что зрителей это представление собрало не слишком много, а скорее даже очень немного. Юлия Тимошенко в это время была занята рутинной парламентской работой и на очередную моральную поддержку Саакашвили у нее не было ни времени, ни желания. От "Самопомочі" возле грузинского апатрида показался лишь Егор Соболев, плюс Сергей Левченко от "еврооптимистов" и уже упоминаемый Деревянко. Другие нардепы и известные политики из "саакашвилианцев" на мероприятии замечены не были. Что касается "простого народа", ради которого весь перформанс и затевался, то найти таковой среди журналистов и полиции было очень непросто. Короче говоря, масштабом акция не впечатляла, и достаточно быстро главный ее герой мероприятие свернул, сообщив напоследок, что едет в Черкасскую область, где и собирается жить в ближайшее время, то ли с уманскими хасидами о высоком беседовать, то ли под дубом Зализняка медитировать...

Так бы все и закончилось скромненько и со вкусом, но Саакашвили не был бы собой, если бы не умудрился и тут пропиариться по максимуму. Закончив свою речь, Михеил Николозович вместо того, чтобы отправиться прямиком на Черкасчину, решил под камеру пройтись по улочкам любимого Киева и направился прямиком к митингующим медикам, рядом с которыми расположилась и группа митингующих сторонников партии Вадима Рабиновича "За життя". И вот тут настал его звездный час - Саакашвили продефелировал вдоль толпы, одаривая собравшихся лучезарной улыбкой и приветствуя жестами рук. Народ, увидев рядом с собой человека из телевизора, тут же ответил ему взаимными улыбками, пожатиями рук, криками "Саакашвили!" и совместными фото. Ну не каждый же день у них шанс сфотографироваться с представителем политической элиты.





В общем картинка получилась что надо, не зная контекста можно было бы подумать о всеобщем обожании Саакашвили в Киеве и беспрецедентной народной любви. Ну а то, что народ был собран вовсе не Саакашвили и совсем с другой целью и мотивацией, об этом пиарщикам грузинского реформатора лишний раз вспоминать необязательно. А Саакашвили перед продолжением своего всеукраинского турне вполне удачно попаразитировал на Богомолец и Рабиновиче, раз Тимошенко с Садовым под рукой не оказалось.