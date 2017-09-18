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Когда Тимошенко объявит Саакашвили врагом Украины
20:06 18.09.2017 |
Союз Саакашвили и Тимошенко продлился недолго. По крайней мере, ехать в регионы лидер "Батькивщины" вместе с политиком-апатридом не захотела.
Сразу после пресловутого "прорыва" Саакашвли в пограничном пункте "Шегени" в СМИ заговорили о предпосылках для создания объединенной оппозиции, в которой, кроме грузинской команды, участие может принять Юлия Тимошенко. Еще во Львове она сделала первые заявления с намеками на возможный союз, рассказывая о том, как "демократические проевропейские оппозиционные силы начали консультации о плане совместных действий". Впрочем, прошла неделя, и все кардинально изменилось. Тимошенко явно начала "отстраиваться" от Саакашвили, который путешествует по регионам. Его путешествия завершатся в середине октября акцией в Киеве.
Почему разошлись дороги двух ключевых "прорывников" границы? Во-первых, очень вероятно, что Саакашвили сразу дал Юлии Владимировне отпор в планах об объединительных процессах. Союз двух харизматичных политиков с самого начала казался не слишком естественным. Во-вторых, Саакашвили затянул с походом на Киев, куда его, очевидно, тянула Тимошенко. В столице, где сосредоточены все медиа, она чувствует себя значительно комфортнее, чем в провинции. Вместо того, чтобы приехать в Киев уже на этой неделе и дать возможность Леди Ю попиариться на теме "как мы Саакашвили на границе спасали", экс-глава Одесской области решил отсрочить свою киевскую акцию до 17 октября, когда уже немного забудут о "доблести" Тимошенко и ее соратников. К тому же в СМИ появилась информация, что другие временные соратники Саакашвили - Егор Соболев и Семен Семенченко - предупредили Михо о неготовности к масштабному мероприятию в Киеве.
Существует и третья версия охлаждения отношений между Тимошенко и Саакашвили. Политтехнологи лидера "Батькивщины" могли подсчитать, что она только потеряла от того, что проводила Саакашвили через границу. Эпическая драка с пограничниками - это при любых условиях негатив. Поэтому, не исключено, что Тимошенко рекомендовали забыть про этот союз, который кроме проблем в рейтинге ей ничего не несет. В отличие от бюджетного процесса, который продолжится в парламенте в ближайшие месяцы. Ведь всем известна политическая гибкость "Батькивщины", которая способна демонстрировать чудесные метаморфозы во время важных голосований.
Есть четвертая версия: разные взгляды на дальнейшие отношения с властью. Саакашвили сейчас интересует исключительно личная месть Петру Порошенко из-за потери гражданства. В то же время, он не выступает против реформ, и его три требования - отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона и создание антикоррупционных судов - за исключением последнего, полностью поддерживаются (пусть и на словах) нынешней властью. А вот Тимошенко движется в другой парадигме: затянув знакомую популистскую песню про плохие реформы, она не готова идти ни на какие компромиссы. Есть и еще один момент: Саакашвили публично выступил против революционных действий и свержения действующей власти.
Впрочем, мы наблюдаем за попытками подтолкнуть экс-главу Одесской области к более радикальным действиям. Так, соратник Олега Ляшко Игорь Мосийчук запустил тезис о "договорняке" между грузином и властью. Можно не сомневаться, что миф о Саакашвили-Гапоне сейчас подхватят все, кто считает его конкурентом (возможно, и сама Тимошенко). Таким образом, у Михо не так уж и много вариантов для маневра. Или он радикализируется, демонстрируя воинственную оппозиционность, или же сама оппозиция будет добивать его обвинениями в сговоре с Банковой. Как бы это абсурдно не звучало...
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