Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Скоропостижно анонсированный триумфальный въезд апатрида Михеила Саакашвили в столицу не менее скоропостижно отложен на целый месяц.

Похоже, чрезмерно эмоциональный Михо своим оппозиционным партнерам в ближайшее время в Киеве совсем ни к чему.

В первые дни после эпохального прорыва через границу возвращение Саакашвили в Киев планировалось в формате блиц-крига. Сам Михеил Николозович анонсировал митинг своих сторонников в столице уже 19 сентября, в аккурат к старту очередной парламентской недели. К такому стремительному развитию событий в первую очередь оказались не готовы не власть, а политические партнеры Саакашвили в лице Юлии Тимошенко, "Самопомочі" и других, менее крупных украинских политиков.

И уже через пару дней Саакашвили пришлось переанонсировать свой большой митинг, сдвинув хронологические рамки на целый месяц. Теперь датой главного митинга стало 17 октября, а Михеил Николозович тактично отметил, что он "присоединится к инициативе гражданских активистов". Более того, экс-президент Грузии анонсировал три главных цели будущего митинга: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. Нетрудно заметить, что за исключением "вечного вопроса украинской демократии" - отмены депутатской неприкосновенности - два остальных требования повторяют требования "демкратической оппозиции".

Еще через день один из соратников Саакашвили, Виктор Чумак, внес некоторую ясность проблему ранее анонсированного митинга 19 сентября - он не состоится, а вместо него будет митинг 20 сентября на Майдане Незалежности, но уже как "старт всеукраинской подготовки к митингу 17 октября". Будет ли в этот день Саакашвили в Киеве, не уточняется, но что-то подсказывает, что грузинский апатрид продолжит свои поездки по стране и в Киеве в ближайшее время не появится.

Как видим, Саакашвили пришлось срочно корректировать свои планы, и, судя по всему, делал это эмоциональный грузин не по своей воле, а в силу сложившихся обстоятельств. Михеил Николозович, как известно, всегда испытывал в Украине серьезный кадровый голод, а трансляции его прорыва через границу четко показали, что без группы поддержки в лице Тимошенко, соратников Садового, Гриценко, Наливайченко, "еврооптимистов" и других все это действо было бы куда скромнее по масштабам, если бы вообще могло состояться.

В организации митингов в столице Саакашвили мог бы рассчитывать на помощь олигарха Игоря Коломойского, о встрече которого с экс-президентом Грузии много говорилось перед "прорывом", но похоже, что эта помощь оказалась не настолько существенной, чтобы Михеил Николозович мог организовать хоть что-то стоящее в Киеве в одиночку. И теперь ему приходится рассчитывать исключительно на помощь союзников, без которых ни о каком "шатуне" не может быть и речи.

Что же касается разношерстной группы поддержки Саакашвили, то им в ближайшее время никакой Саакашвили и никакие "шатуны" в Киеве не нужны по нескольким причинам. Во-первых, внутри "саакашвилианцев" если и возможно единство, то крайне непродолжительное. И как только Михеил Николозович успешно оказался на украинской земле, как внутри группы его партнеров начались разброд и шатания. Сначала от слишком уж разбушивавшегося грузина дистанцировался, перейдя к очень миролюбивой риторике, осторожный Андрей Садовый. Чуть позже он решил держаться подальше и от Юлии Владимировны, прекрасно понимая, что на фоне харизматичной Тимошенко он всегда будет выглядеть блекло. Кроме того, остался верен своей политической неуживчивости и Анатолий Гриценко. По имеющейся у "ДС" информации, он наотрез отказался действовать вместе с Валентином Наливайченко. В общем, в условной группе поддержки Саакашвили бушуют внутренние разногласия, и, пока не будут достигнуты хоть какие-то договоренности, выходить на большие акции нет никакого смысла.

Однако это далеко не самая главная причина отложенного "шатуна". У ключевых игроков группы "саакашвилианцев" в лице "Батьківщини" и "Самопомочі" на ближайший месяц есть более важная задача, денежная, а деньги, как известно, любят тишину и не любят "шатуны". Все дело в том, что 15 сентября в Раду пришел проект государственного бюджета на будущий год, что означает старт бюджетного процесса, а попросту политических торгов. Учитывая ситуацию с большинством, и "Батьківщина" и "Самопоміч" имеют шансы выторговать себе некие бюджетные преференции и даже попиариться на этом. Разумеется, оппозиционная риторика никуда не денется и предложенный проект бюджета оппозиция будет называть "антинародным, антисоциальным, олигархическим" и тому подобное. В то же время оппозиция будет параллельно предлагать свои "социальные" правки к документу, чтобы потом, когда бюджет таки примут, громогласно заявить, что именно их правки сделали документ таким, за который можно, хоть и скрепя сердце, но проголосовать. И все социальные бюджетные "плюшки" будут ставить в заслугу именно себе.

Но не бюджетом единым будет жить в ближайший месяц оппозиция. На подходе пенсионная и медицинская реформы. И если до принятия медицинской дело может в ближайшее время не дойти, то пенсионная точно будет проголосована. И тут тактика оппозиции будет точно такой же, как и в истории с бюджетом. Все положительное в ней, в первую очередь повышение пенсий, будет представляться как заслуга оппозиции, которая заставила "власть барыг" позаботиться о простых пенсионерах и бюджетниках.

Во всех этих раскладах места для экспрессивного Саакашвили и его уличных провокаций пока нет. И поэтому в ближайшее время он будет разъезжать по провинции и обкатывать там программу, а когда бюджетный процесс и реформы будут успешно "отработаны", тогда, возможно, и придет время Саакашвили и его "шатуна".