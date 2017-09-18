Обычно это делают перед расстрелом: Садовый отказался объединяться с Саакашвили

Мэр Львова Андрей Садовый не говорил об объединении с бывшим главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили во время встречи после его "прорыва" в Украину

Об этом Садовый рассказал в интервью "Украинской правде".

Встреча Садового с Саакашвили состоялась 10 сентября во Львове.

"Речь шла не об объединении, а о важности совместной работы и общения. Потому что очень часто украинцы объединяются перед расстрелом. А это уже бывает поздно. Надо уметь работать вместе, за круглым столом", - сказал Садовый.

При этом мэр рассказал, что с Саакашвили было достаточно много украинских политиков.

"На самом деле мы не имели какого-то предметного длинного разговора. Это были определенные эмоции. Затем коллеги пошли поужинать и на этом встреча прекратилась", - добавил он.

У Садового также поинтересовались, не угнетает ли его, что у Саакашвили накануне "прорыва" была встреча с Коломойским, и не кажется ли ему, что в событиях на границе определенную роль мог сыграть Игорь Валерьевич,.

"Я не владею этим вопросом", - ответил Садовый.

На уточнение, общается ли он с Коломойским, мэр Львова ответил: "Нет, и Саакашвили мне об этом ничего не говорил".